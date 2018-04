‘Mexicanizado’ a fuerza

2018-04-19 10:39:38 | REDACCIÓN | León, Guanajuato

Ante las lesiones y el bajo rendimiento de los extranjeros, León recurre a una mayoría de mexicanos.

El cuadro que inició ante Lobos, en la Jornada 12, con siete mexicanos y cuatro extranjeros. Foto: Cortesía.



Jugar con puros mexicanos, es casi imposible para León, sin embargo, eso no quita que sea uno de los equipos que más jugadores nacionales alinea en cada partido.

Junto con las Chivas, obligadas por tradición a jugar sólo con mexicanos, León es uno de los equipos que más nacionales utiliza y su entrenador, Gustavo Díaz, asegura que apostar por futbolistas locales es una garantía de buen futbol.

“Matías Almeyda (técnico de Chivas) valora mucho al futbolista mexicano y tiene razón, hay mucha calidad”, dijo el “Chavo” Díaz con respecto a su colega. “Hay que voltear hacia abajo (sic), a la cantera, tengo la suerte de que nuestro equipo es uno de los que más alinea futbolistas nacionales”, remató el uruguayo.

Se ganan la oportunidad

Díaz no miente, pues el estratega acostumbra a usar en promedio a siete jugadores mexicanos en cada partido de Liga MX.

“Hay que brindarles un poquito más de oportunidades”, señaló Díaz, quien también ha volteado a su cantera para alimentar al primer equipo en este torneo.

El caso más reciente es el de Cristian Torres, defensor de León que ante Veracruz jugó apenas su quinto partido en la Liga MX, tras debutar en el Clausura 2014 con Gustavo Matosas como entrenador.

“Lo que se ganó Christian es el respeto de tener esa capacidad a la resistencia, a la frustración de que la oportunidad no viene”, dijo Díaz en la sala de prensa del estadio León. “(Torres) fue una solución de último momento (ante Veracruz), apareció y lo hizo bien y me alegra mucho por él”.

Casos exitosos

El domador también recordó el caso de Claudio González, quien debutó en primera división a sus 25 años y marcó dos goles.

“En su momento me alegré mucho por Claudio, porque son jugadores nacionales que están esperando, porque las oportunidades en el futbol solo llegan una vez y no sabemos cuándo o en qué momento y deben estar preparados”, sentenció.

En total, Gustavo Díaz ha usado a 14 futbolistas mexicanos durante el torneo, cinco de los cuales son hechos en la fábrica felina.