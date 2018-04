Piden que Contraloría vigile a Sapal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ediles del Consejo Directivo del Sapal pidieron este miércoles en sesión que se permita que la Contraloría Municipal tenga presencia e intervención en las decisiones que toman, particularmente en las que hay uso de recurso público, esto en aras de tener mayor transparencia.Los regidores José de Jesús Vázquez y José Luis Manrique denunciaron que nunca han visto a personal de la Contraloría estar presente e intervenir por ejemplo en fallos de licitaciones que hacen o en el Subcomité de Adquisiciones.Aunque algunos Consejeros quisieron negarlo, los ediles insistieron en que es cierto.señaló Jesús Vázquez.Señaló que aunque el Sapal es un organismo descentralizado, no debe estar totalmente fuera del control municipal.“Yo he estado en reuniones donde no participa, pero si ustedes dicen que sí, bueno. Me permití decir lo que a mí me consta”, agregó el edil.Algunos consejeros, entre ellos su presidente, Pedro González se dijeron abiertos a transparentar e invitaron a los ediles a hacer las gestiones necesarias.manifestó Manrique por su cuenta.Y se comprometió a hacer lo necesario desde el Ayuntamiento porque la situación cambie.concluyó.