Corredor Industrial

El estado de Guanajuato está cerca de convertirse en el principal consumidor de maquinaria industrial.En la actualidad únicamente es superado por Monterrey, zona de México que históricamente ha sido un polo de desarrollo de manufactura; sin embargo, el crecimiento de Guanajuato, sobre todo en los recientes siete años, le ha permitido superar a ciudades como México, Guadalajara y Puebla, nos cuenta Ramón Brambila Ayala, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria (AMDM),.Conversamos con Ramón posterior a la presentación de ExpoMaq, un evento joven (cuatro ediciones) que llama la atención por el crecimiento que ha tenido en León, muestra de ello es que ahora ocupa más de 18 mil metros cuadrados, son 220 stands y en esta ocasión se quedaron fuera empresas por falta de espacio, por lo que no será extraño que en la próxima edición amplíen la zona de exposición.Los principales consumidores de maquinaria en el Bajío son de autopartes automotriz, pero también de transformación de lámina, fabricación de troqueles y manufactura en general.La maquinaria que se expuso en la ExpoMaq es procedente de Estados Unidos, Alemania, Italia, China y Japón; sin embargo, un 95% de las empresas participantes fueron de México y 5% del extranjero que han volteado a mirar hacia el Bajío.Un dato interesante a consignar del sector manufactura es que ahora las Mipymes también tienen oportunidad de invertir en maquinaria.El titular de la AMDM comparte que la asociación fundada en 1943 cuenta con 143 agremiados y entre sus objetivos está buscar opciones para que no solamente las grandes empresas tengan alcance el uso de la tecnología, sobre todo en un contexto de competencia global como el que se vive ahora.Por esta razón, menciona que existen instituciones que ofrecen financiamiento para adquirir maquinaria mediante un esquema adaptado a las necesidades y alcances de las Mipymes en México.El reto para este sector es capacitarse y modernizarse constantemente ante el acelerado desarrollo que tiene la industria y que se mantendrá en los siguientes años.Por darle un dato, durante los dos días de la ExpoMaq los 220 expositores presentaron maquinaria que será presentada en la Feria de Hannover Alemania, en donde el tema central como le mencionábamos ayer es la industria 4.0.Existen sectores que aún no están al nivel de las exigencias del mercado y cuentan con un retroceso de hasta más de 10 años en el país, por lo que, de acuerdo a Brambila Ayala, es importante que se sumen a esta generación de industriales mexicanos que invierten su capital y están a la vanguardia para competir en el mercado doméstico y al exterior.Para concluir con la plática con Brambila Ayala, le preguntamos cuál considera que será el desenlace de la renegociación del TLCAN, y el presidente honorario tiene confianza en que todo termine en buen puerto y que sea en este mes cuando ya existan noticias sobre lo que nos deparará.Su visión es positiva y más allá de lo que suceda o deje de suceder con el Tratado, asegura que con Trump o sin Trump, las empresas mexicanas continuarán haciendo negocios con Estados Unidos y Canadá.Ayer le dimos cuenta del comienzo de operaciones de Mino Industry México en el Parque Industrial Colinas de León con una inversión de 40 millones de dólares que empleará a 250 personas y que por primera vez invierte en México para atender de cerca a clientes como Mitsubishi Electric Automotive y Denso México.A propósito de ello, le compartimos datos interesantes como que tiene presencia además de Japón, en Tailandia, China, Estados Unidos y ahora en México.En León cuentan con 40 empleados, 22.5% son mujeres y 77.5% hombres. Su terreno es de 50 mil metros cuadrados, de los cuales 11 mil abarca el área construida aproximadamente.La compañía que en México dirige Ichiro Yamasaki, produce cualquier tipo de aluminio por el método de ‘Diecasting’ y actualmente la industria automotriz representa el 90% de su producción total.Suman 10 plantas en 4 países, ocupando más de mil personas. Para su factoría de León proyectan que la fabricación masiva sea a partir del próximo mes, momento en que llagarán a los 250 empleos.