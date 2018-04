Nuevo alcalde 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esta mañana el alcalde Héctor López Santillana formaliza su solicitud de licencia para dedicarse a su campaña para buscar la reelección.Las campañas para la elección de Ayuntamientos inician el 29 de abril y durarán 60 días, luego López Santillana contempla regresar a la Presidencia Municipal para cerrar su primer trienio y en octubre, si lo favorecen los votos, volverá a tomar protesta por otros tres años.Luis Ernesto Ayala Torres, actual síndico, regresa luego de casi 15 años pero ahora como alcalde interino; su meta será mantener el orden en la casa municipal para que no haya algún burócrata con mucha iniciativa que ponga de cabeza a la administración leonesa durante las campañas.Por lo que respecta al alcalde Héctor López Santillana ya comenzó a formar su equipo de campaña. Además de Gonzalo León Zavala, actual secretario particular; y Enrique Sosa Campos, director de Desarrollo Institucional, quienes también pedirán licencia al cargo para irse a buscar votos, se suma para atender el tema de comunicación Jorge Alberto Hernández Cano.Hernández estaba a cargo de la comunicación del PAN en el Congreso local, anteriormente ocupó el cargo de Gerente de Comunicación de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato y ahora se le verá acompañando a Héctor López en busca de la reeleción.Ayer que los cinco candidatos a la Gubernatura del Estado recibieron el documento #PropuestasGuanajuato2018, se reunieron por primera vez en un mismo lugar.El primero en llegar fue Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, enseguida su líder panista Humberto Andrade Quezada.Luego se incorporaron Ricardo Sheffield Padilla, Gerardo Sánchez García y al final Felipe Arturo Camarena García. Todos se saludaron e incluso el dirigente estatal blanquiazul le dijo a Sheffield que era un gusto saludarlo.Aunque el programa les fue entregado, durante la presentación el único “alumno” aplicado fue Diego, quien se la pasó tomando nota de las propuestas que expusieron los empresarios. Los demás seguro tienen muy buena memoria, pues no se vio que sacaran pluma y papel.Los candidatos se vieron acompañados de líderes y militantes de sus partidos; aunque hubo una diferencia: Diego estuvo flanqueado por hombres, ninguna panista.En cambio Ricardo Sheffield tenía a su izquierda a la Secretaria General de Morena, Alma Alcaraz. Felipe Camarena (a su derecha) a Beatriz Manrique, diputada local; y el candidato del PRI, Gerardo Sánchez García, iba con la maestra Celeste Gómez; y bueno, la candidata Bertha Solórzano Lujano, del Panal, es la única mujer en la competencia.Al final de la reunión los que no perdieron la oportunidad fueron el candidato del Verde, Felipe Camarena; y el de Morena, Ricardo Sheffield, quienes aprovecharon las cámaras para enviar un mensaje al panista, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, para que acepte de una vez por todas la invitación de la Coparmex para participar en un debate.Pero no sólo eso, Sheffield exhortó al aspirante azul a debatir una vez a la semana sobre diferentes temas. Veremos qué responde el candidato panista en los próximos días.Otro tema en el que valdría la pena que se pusieran parejos todos los suspirantes a la Gubernatura es en hacer pública su declaración “3 de 3”. Hasta ahora él único que lo ha hecho es Diego Sinhué; el resto no ha dicho exactamente cuándo se “confiesan”.Los que siguen con su pugnas internas son los priístas guanajuatenses. Tienen abiertos frentes en varios lados y el Congreso local no es la excepción, resulta que no se pueden poner de acuerdo para definir quién ocupará la presidencia de la Comisión de Justicia.Por tal razón dicha Comisión se quedará una semana más sin titular, con lo que sumaría dos semanas sin sesionar. El problema es que no se trata de cualquier comisión, pues los temas de agenda son de relevancia para la seguridad del Estado. Pero debido a los pleitos tricolores el trabajo legislativo está frenado.Es la Comisión con más asuntos en trámite, al menos 36 están en la lista. Se dice qué hay conflicto para que el diputado Jorge de la Cruz sea el presidente; para darle “luz verde” le piden que deje Gobernación. Quienes se oponen son Santiago García López y Luz Elena Govea; se nota el trabajo en equipo.La Comisión de Justicia está acéfala porque la anterior presidenta era la diputada Arcelia González González, quien pidió licencia para buscar una legislatura federal.Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; y Gerardo Sánchez García, candidato a la Gubernatura del Estado, se reunieron con emprendedores comerciantes de León.Durante la reunión abordaron temas de seguridad y expusieron las propuestas del tricolor para impulsar a los micro y pequeños empresarios.“Además se trataron temas para dar certidumbre jurídica a los emprendedores, apoyo a los sectores productivos y en ese sentido también se abordó el tema de la educación como algo prioritario, el fortalecimiento del capital humano”, dijo Claudia Ruiz al concluir el evento.