Llega Mobil a Guanajuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La empresa Exxon Mobil inauguró ayer en Guanajuato sus primeras cuatro estaciones de gasolina de alta calidad, traída directamente de Estados Unidos; estarán ubicadas en León, Silao, Irapuato y Salamanca.El director general en México de Mobil, Carlos Rivas, señaló que tienen firmados 100 contratos para gasolineras en la región del Bajío que distribuirán directamente este producto.Destacó que en el Estado se abrirán 17 estaciones de servicio, además 50 en Querétaro y 35 en San Luis Potosí, donde se distribuirán combustibles de alta calidad, mayor rendimiento y amigables con el medio ambiente.Carlos Rivas apuntó que la gasolinera Mobil que se localiza en el bulevar Aeropuerto será la primera en León que distribuya gasolina que viene directamente de Estados Unidos, utilizando infraestructura privada, con distribución a través de pipas privadas y combustible ofrecido sin intermediarios al consumidor, “una cadena directa desde fábrica”.“Son productos que superan los estándares de calidad establecidos por la regulación nacional, resultado de años de investigación y desarrollo para ofrecer uno de los mejores combustibles del mundo”.Añadió que los establecimientos de venta de gasolina Mobil contarán con la vigilancia y supervisión permanente de la empresa de certificación independiente Intertek, para garantizar que cada estación Mobil entregue litros completos y de pureza de origen, que no estén adulterados.El director de las empresas distribuidoras en Guanajuato de gasolina Mobil, Antonio Lomelí Alba, señaló que poco a poco irán abriendo nuevas estaciones de servicio en puntos estratégicos de la ciudad, sobre todo en las entradas, en los expendios que eran del grupo ‘Don Justo’.Subrayó que las franquicias para la venta de gasolina directa de Estados Unidos están abiertas para cualquier empresario del ramo, pues no tienen exclusividad con algún grupo.A finales de abril se pondrá en marcha el Centro de Distribución regional de Exxon Mobil en San José Iturbide, desde donde abastecerán a las estaciones Mobil ubicadas en Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro.“Guanajuato será el principal centro de distribución de hidrocarburos, es una inversión muy importante, ya está comenzando a llegar combustible directamente de las refinerías de Texas, a través de tren, antes se hacía a través de pipas”, dijo el gobernador Miguel Márquez.Con ello, dijo, se detona una mayor competencia entre las diversas marcas de gasolina que hay en la entidad.Al ser cuestionado si transportar gasolina en tren o pipas desde la frontera no generará más delincuencia, principalmente por los huachicoleros señaló que el tema es impunidad y se debe buscar sanciones enérgicas para castigar más severamente a los delincuentes.Por su parte, Carlos Rivas anunció que a fin de mes llegará el primer tren con combustible Mobil desde Estados Unidos al centro de distribución de San José de Iturbide.“Mientras otros competidores buscan repartir lo que ya existe, en Mobil estamos creando y desarrollando nuevas alternativas de transporte y almacenamiento, que dentro de muy poco aumentarán las capacidades de suministros a toda la región y otras entidades, y contribuirá al desarrollo energético de Guanajuato”, subrayó.