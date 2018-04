Aumentan pasaje de transporte público en Purísima

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El aumento de un peso al transporte en Purísima del Rincón sorprendió a los habitantes; autoridades municipales sancionaron a la empresa por hacerlo sin autorización.De acuerdo a algunos usuarios, el incremento de 6 a 7 pesos en la ruta que da servicio de Purísima a San Francisco del Rincón y viceversa se hizo sin previo aviso.Aseguraron que ayer el aviso apareció en algunos camiones, en donde se informa a los usuarios del transporte que desde ayer se aplicará la nueva tarifa.Ante esta situación hubo quienes se dijeron inconformes, pues aseguran que las unidades no se encuentran en condiciones óptimas, pues en ocasiones están sucias o fallan a mitad del recorrido.dijo la francorrinconés Gloria, de 30 años.Mientras que algunas personas se dijeron sorprendidas, hubo también quien no le dio relevancia.dijo Juana, de 48 años.En lo que compete a las autoridades municipales, señalaron tener desconocimiento de este incremento, pues el tema estaba siendo analizado aun por la comisión encargada y no había sido aprobado.Comentaron que el tema ya se había expuesto en sesión de Ayuntamiento, precisamente ante la solicitud por parte de la empresa de transporte público de aumentar la tarifa.El asunto fue enviado a comisión para que, mediante un estudio, se determine la factibilidad del incremento, tomando en consideración el aumento inflacionario de cada año en lo que se refiere a combustible, refacciones y demás.Todo el proyecto tiene que estar respaldado con un dictamen que emane del análisis realizado por la comisión encargada, el cual incluso ya ha sido analizado por San Francisco del Rincón, en donde este aumento ya fue aprobado.dijo el secretario de Ayuntamiento, Roberto García Urbano.Autoridades aclararon que debido a que el aumento ya se aplicó, las autoridades municipales señalaron que se tomaron cartas en el asunto y se aplicó una sanción a la empresa por el aumento no autorizado, según lo marca el