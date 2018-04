Deja Ysmael López la presidencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria que se realizó ayer, en San Francisco del Rincón, se solicitó y aprobó la licencia por tiempo electoral a 4 servidores públicos.Entre ellos el alcalde Ysmael López García, pues va en busca de contender en las próximas elecciones de nueva cuenta por la alcaldía, porel Partido Acción Nacional (PAN), mismo con el que llegó a la presidencia en esta administración 2015-2018.Además del secretario particular, Gerardo Adrián Gutiérrez Carrillo, y del secretario de Ayuntamiento, Rodolfo Aguirre Ruteaga, quienes estarán trabajando en campaña.Por otra parte, quien también solicitó el trámite de licencia fue la directora del DIF Municipal, Mayra Gordillo, quien después de 12 años de trabajar para dicha dependencia ahora buscará una regiduría.Ysmael López García pedirá la licencia con vigencia del 26 de abril y por un tiempo indeterminado no menor a 65 días.Los otros 3 servidores públicos, a partir del 24 de abril, dejarán de estar en funciones con un tiempo indeterminado por al menos 2 meses.Sin embrago, hasta el momento en ninguno de los casos se tiene contemplado quiénes serán sus suplentes.Buscan reelecciónQuienes también solicitaron licencia ya que van en busca de una reelección, son la regidora Ma. Guadalupe Guerrero Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien se ausentará del 11 de mayo al 3 de julio.Y los regidores, Claudia Ivón Sánchez Muñoz, Luz Rebeca Espinosa Robledo, Antonio Marún González y el síndico Sergio Abel Méndez Barba, todos pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN).Habrá al menos 3 servidores públicos más que solicitarán licencia, ya que trabajarán en campaña en las próximas elecciones, aunque como no son directores de área, no están obligados a hacerlo ante el ayuntamiento.Ya que sólo los directores de área o los representantes de cargos principales son los que están obligados a hacerlo ante el ayuntamiento.Cabe destacar que las campañas por las alcaldías serán a partir del 29 de abril.