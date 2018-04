¡Cuidado! A ellos los defraudaron por creer que les darían Visas y trabajo en EU

“Desde enero a febrero empezó a pedir documentos, nos ofreció la Visa, el traslado de aquí hasta Monterrey, el hotel, que la Visa allá no la iba a dar, nos ofrecía el trabajo en Indiana, la compañía se llamaba Freeman para trabajar en la yarda, en la jardinería, la verdad tuvo una buena labia”, dijo Juan Mendez.



“Como 200 mil pesos nos robó a todos, como 50 personas en total, ya fueron a denunciar en Tarimoro, algunos nos quedamos en Panales y otros diez se fueron ese mismo día al Ministerio Público”, refirió el señor Pedro.

Cerca de 50 personas originarias de las comunidades defueron defraudadas por un hombre que les prometióDe acuerdo con algunos afectados, el probable responsable identificado comoquien no ha sido localizado, cobrabay si se requería tramitarPor los hechos, algunos defraudados originarios también de la cabecera municipal de Celaya, ya interpusieron unaLos afectados refirieron que al comenzar el año, el inculpado comenzó a juntar gente para ofrecerles trabajo de abril a diciembre en una empresa llamada Freeman presuntamente ubicada en el estado de Indiana, del país vecino del norte.Para esto, les pedía algunos documentos como copias deya que supuestamente los ingresaría al sistema de la empresa para que les tramitarán el pase a EU.Para recoger el dinero de las personas afectadas, acudía hastadonde hacía juntas de información en los jardines principales de esos poblados y hasta agendó la salida para el lunes 16 de abril por la madrugada.Según los defraudados, al llegar ese día partir de las cuatro de la mañana, se juntarondonde tendría que llegar el autobús que los trasladaría a Monterrey.Antes de partir, también pasarían a Santa María del Refugio a recoger a otras diez personas, pero el camión nunca llegó. Al ver esta situación, los afectados comenzaron a marcarle a Miguel C.; a pesar de que les contestaba, no les daba solución.Por esa razón, acudieron al domicilio donde les dijo que vivía, ubicado en la comunidad de Panales de Jamaica en, donde sus padres les comentaron que no habitaba ahí y que además, él no se dedicaba a eso.Los afectados comentaron que los documentos que le entregaron, fueron localizados tirados debajo de un puente y para cubrir el gasto, algunos pidieron prestado en la caja popular y otros renunciaron a su trabajo, para poder obtener su finiquito.