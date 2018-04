El occiso, quien de momento no ha sido identificado, vestía un chaleco de color negro, una playera tipo polo de color rojo, un pantalón de mezclilla azul, calcetines negros, sin calzado, quien tiene una edad aproximada de 30 a 35 años, complexión delgada, cabello negro y corto.

Lo encuentran en horno

Hasta el perro fue asesinado



Según los primeros datos recabados, el ahora fallecido estaba dentro de su domicilio descansando, mientras que su esposa salió a la escuela por sus hijos, momento que aprovecharon sus homicidas para ingresar al domicilio y asesinarlo, no sin antes dispararle al perro que estaba en la entrada.

Te puede interesar

en el municipio de Apaseo el Alto.ElSe reportó aproximadamente a las siete de la mañana del viernes, sobrea unos 50 metros del puente peatonal de la comunidad Marroquín.Al sitio acudieron elementos del Mando Único, Policía Militar y Agentes de Investigación Criminal (AIC), quienesAsímismo, se indicó que,y tenía la boca cubierta con cinta, yla cual tenía mensajes de amenaza., cuando se halló un cadáver en un camino de terracería, que conduce a las ladrilleras en la comunidad El Mineral en esa misma ciudadel cual en ese momento no estaba funcionando,, aunque no se informó si en el lugar se localizaron casquillos.El hombre, que no ha sido identificado, tiene entre 30 a 35 años, vestía playera de color negro, pantalón de mezclilla de color azul y estaba maniatado, con las manos a la espalda.El lugar quedó de igual forma resguardado por elementos de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y Policía Urbana Estatal, así como el Ejército a la espera de la Agencia de Investigación Criminal de la unidad especializada en homicidios.Finalmentese informó de un tercer hecho ocurrido en el camino al pozo conocido como El Milagro, a menos de dos kilómetros de la carretera Panamericana, en el tramo Querétaro – Apaseo el Alto, frente a un balneario.En el interior de una vivienday en uno de los cuartos de la casa, recostado en una cama,El occisode entre 35 a 40 años, y

Atacan a balazos Tránsito de Apaseo el Alto

Llegó Policía Militar, pero violencia es imparable en Apaseos