En Cruz Azul la falta de títulos no es considerada una "maldición"

Julio César Domínguez afirmó que el equipo luchará por mínima que sea la posibilidad de clasificar a la liguilla

Julio César Domínguez fue claro al señalar que la falta de un título de Cruz Azul en el estadio Azul fue por cuestiones futbolíticas y no por alguna maldición.

El defensa celeste aceptó que hay sentimientos encontrados porque será el último partido de La Máquina en el inmueble ya que la próxima campaña jugará de local en el Estadio Azteca.

“Me hubiera gustado que se hubiera ganado un título en el estadio Azul, creo que lo merecíamos, desafortunadamente no se dio y aunque es mínima la posibilidad de calificar, lucharemos hasta el final”, dijo.

“Eso de los fantasmas y cosas del pasado, la verdad lo dejo atrás porque es pensar en algo que no te dejará jugar, entonces trato de vivir el presente y el futuro y por eso he seguido aquí”, agregó.

Desde que llegó al inmueble de la colonia Noche Buena en 1996, La Máquina solo conquistó un título de Liga pero fue en 1997 de visita en el Nou Camp de León.

Este sábado enfrentará a Morelia dentro de la jornada 16 del Clausura 2018.