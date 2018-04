Solicitan préstamo por 150 mdp para la construcción de un estacionamiento

“El Gobierno Municipal ya está solicitando al Congreso que revisen el tema, se turnó a Comisión de Hacienda y Fiscalización tendrá que mandarlo a la Unidad de Estudio de la Finanzas y al haga el estudio de si se puede endeudar y no se puede endeudar y quiénes son los avales, de entrada me decían los diputados de la Comisión de Hacienda que no son 150 millones que el aval es por 110 millones de pesos”, señaló.



“El tema de esta iniciativa lleva todo un proceso no lleva ni una, ni dos ni tres semanas, por otro lado, la factibilidad, si técnicamente todo está debidamente soportado. Sería irresponsable, no hay un tiempo definido en este caso”, concluyó la legisladora panista.

El municipio de Guanajuato envió al Congreso la solicitud de préstamo por 150 millones de pesos para la construcción de un estacionamiento en la Ex Estación del Ferrocarril, sin embargo, diputados panistas consideran que no sería oportuno aprobar un crédito a meses de que concluya la administración.El Pleno del Congreso dio cuenta de la solicitud enviada por el Ayuntamiento encabezado por Édgar Castro Cerrillo, aunque el Poder Legislativo había recibido un aval del Gobierno del Estado por 110 millones de pesos, desde el pasado 16 de marzo.El plazo de la deuda sería por 15 años, para la construcción de un estacionamiento de cuatro niveles.La propuesta se deberá analizar en la Comisión de Hacienda y Fiscalización, aunque el diputado panista Alejandro Navarro Saldaña, comentó que no apoyará la solicitud y que pedirá el apoyo de sus compañeros en este sentido.Navarro Saldaña reiteró que el tema se abordó en una reunión del grupo parlamentario y que se pidió considera que el municipio no tiene un Plan de Ordenamiento Territorial y tampoco un Plan de Movilidad.advirtió.La presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Elvira Paniagua Rodríguez, señaló que el municipio está en su derecho de hacer la solicitud, pero vaticinó que tomará tiempo y deberá ceñirse a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera.