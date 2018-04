Bronco llegó para quedarse

“La historia de todo lo que ha hecho Bronco se va a quedar, a lo mejor la gente hoy consume muy rápido las cosas, no sé si ‘Despacito’ se vaya a escuchar en 20 años pero ‘Sergio el bailador’ sí”, dijo uno de los hijos de Lupe Esparza y miembro de Bronco.



La agrupación se ha reinventado para llegar a nuevos públicos y han acertado. El año pasado fueron parte del Vive Latino y hoy lanzarán “El corrido de Miguel Rivera”, inspirado en la película infantil Coco.



“Que Disney se interese en un grupo como nosotros significa que nuestra historia aún brilla aunque haya pasado el tiempo”, indicó Lupe Esparza en encuentro con la prensa.



Previo a su tercer Auditorio Nacional el 3 de mayo, la agrupación también aplaudió que músicos como Los Ángeles Azules estén llegando a nuevos escenarios, como el Coachella.



“Si de repente nos hubiera llegado a nosotros esta invitación yo lo pensaría mucho. El gringo realmente no hace en el mundo ni a Luis Miguel, por más grandes que sean los artistas que podamos tener; no he visto un concierto de Luis Miguel donde vayan puros gringos.



“Lo haríamos porque tendríamos que hacerlo, es un mérito importante porque le fueron a poner ‘el cascabel al gato’, nosotros nos dimos cuenta que la gente estaba bailando con ellos, ¡qué valientes Los Ángeles Azules!”, expresó Esparza.



Para Lupe, el hecho de que sus hijos se hayan sumado a Bronco ha provocado que la agrupación tenga aires nuevos y contribuye en su penetración en nuevas audiencias, lo curioso es que al principio él no quería que ellos se dedicaran a la música.



“Muy en mis adentros yo no quería que mis hijos siguieran mis pasos porque conozco el camino. Sé lo que implica, las obligaciones, los fríos, las ausencias y yo no quería que ellos anduvieran en eso, para eso caminé yo y sufrí yo y fracasé yo. Creo que los muchachos han venido a aportar muchas cosas a este Bronco, parecería un bronco mutilado a la mitad sin Choche y sin Javier”.



“El corrido de Miguel Rivera” podrá verse en las plataformas digitales de Bronco.