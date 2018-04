Sebastián Yatra y Gianluca Vacchi lanzan ‘Love’, su canción para el Mundial

El artista colombiano Sebastián Yatra y el multimillonario italiano, ahora también DJ, Gianluca Vacchi quieren conseguir ser el éxito del Mundial de Rusia con amor. Love es una mezcla de reguetón y pop, cantada en inglés y en español, con un mensaje sencillo: "Solo necesitamos un poco de amor / Nos unió el amor / Ahora soy mejor / Esta es la bandera que por siempre seguiré".

Tiene como protagonistas a sus autores y a una selección de jugadores colombianos y un brasileño. En menos de 24 horas suma más de cuatro millones de reproducciones desde el canal de Vacchi (que tiene apenas 4.000 suscriptores). ¿Conseguirá ser el himno del verano?Sebastián Yatra acaba de llegar a la dura competición del reguetón en América Latina. Tiene la misma edad y es de la misma ciudad que Maluma, Medellín, donde también nació J Balvin, el lugar en el que reside Nicky Jam. Todos conforman el ejército de artistas que han hecho que el reguetón colombiano conquiste el planeta . Yatra pretende conquistar a los fanáticos del mundo con este ritmo que solo en Spotify, de 2014 a junio de 2017, incrementó en un 119% en cuota de escuchas.Yatra se ha aliado con Gianluca Vacchi, empresario, DJ y amigo de la escena reguetonera colombiana. Solo en su Instagram, donde comenzó su reinado viral, reúne a 11 millones de seguidores. Desde esta cuenta lleva varios días dando pistas de cómo iba a sonar Love con su particular estilo: piscinas en Miami, pelotas de fútbol, mujeres en bañador y lujo.: Yatra y Vacchi han invitado a su videoclip a James Rodríguez, Yerry Mina, Radamel Falcao García, Santiago Arias y Daniel Alves. Los cuatro primeros, jugadores de fútbol colombianos, como Yatra. El último, brasileño. Los autores se aseguran así la cuota latina. No se olvidan de la influencia de estos jugadores en el resto del mundo. James Rodríguez, exjugador del Real Madrid, Yerry Mina, reciente fichaje del Barça, y Daniel Alves, ex del Barcelona.Los protagonistas cantan un sonido latino que conquista el mundo y se mueven siguiendo el ritmo de sus países de origen: la salsa choke de Yerry Mina ya es casi seña de identidad fuera del Pacífico colombiano.: El vídeo de Love convierte en gigantes a los artistas y futbolistas. Bailan, cantan y se pasan la pelota en distintas ciudades del mundo para terminar de dar la identidad internacional al vídeo. Aparece Cartagena de Indias, Nueva York, Madrid, Medellín, Londres...