Emiten medida precautoria para evitar venta de Barbie Frida

En el pleito por los derechos sobre el nombre y marca de Frida Kahlo, las herederas de la pintora dieron a conocer ayer que un juez les “dio la razón”, sin embargo, la otra parte del caso, Frida Kahlo Corporation, asegura que no es un juicio sobre los derechos sino una medida precautoria.



El Juzgado Quinto de lo Civil de la Ciudad de México emitió una “medida precautoria” en contra de Frida Kahlo Corporation en el tema de la distribución o comercialización de productos. Determinó, de acuerdo con el expediente, que Frida Kahlo Co. y terceros contratantes, incluido Mattel, deben abstenerse de efectuar cualquier acto tendiente a comercializar productos que cuentan con la marca e imagen de Frida Kahlo.



Si esto implica que se retiren del mercado las muñecas Barbie de Frida Kahlo, producidas por Mattel, es algo ante lo cual también hay diferentes versiones: mientras que la familia dice que tiendas como Palacio de Hierro y Liverpool fueron notificadas de que deben abstenerse de comercializar productos con la marca e imagen de Frida Kahlo, la vocera del corporativo, con sede en Miami, sostiene que no es posible retirarla pues ya se vendió toda, y añade que el plazo legal para promover el reclamo, por parte de las parientes de Isolda Kahlo, ya había vencido y que esperan una resolución judicial sobre esto.



Las partes involucradas ofrecen interpretaciones antagónicas del documento judicial: de acuerdo con las herederas de Frida Kahlo, quienes interpusieron este juicio precautorio, se trata de una resolución de un juez contra todo lo que ha estado comercializando con el nombre de Frida Kahlo esta corporación, desde la muñeca hasta pañales.



Por su parte, Frida Kahlo Co. asegura que el documento no es definitivo: “No juzga los derechos de Frida Kahlo; establece garantía de audiencia que puede utilizar Frida Kahlo Co. para levantar lo dicho por la propia medida precautoria”, sostiene Beatriz Alvarado, vocera de Frida Kahlo Co., en entrevista telefónica.



Mara de Anda, hija de Mara Romeo, sobrina nieta de la pintora, dice —vía telefónica también— que esta medida abarca “todo lo que tenga que ver con esta compañía, sus filiales, y la gente que los representa”.



Alvarado insiste en que este proceso fue “una medida precautelar de una demanda que no ha sido recibida, de una decisión de un juez que no ha sido dada. No hay ningún juzgamiento sobre los derechos de Frida Kahlo Corporation”.



La medida, determinada a comienzos de este mes, se da a conocer después de que hace varias semanas se había anunciado el lanzamiento de una muñeca Barbie inspirada en la figura de Frida Kahlo. La corporación no da a conocer cuántas muñecas ha vendido ni el monto de la venta.



El juzgado en su medida precautoria estableció que los actos que se realicen en torno a la creadora deberán tener el consentimiento de Frikahlo de México S.A. de C.V. (Mara Romeo, quien según el documento es la heredera universal de Isolda Pinedo Kahlo, y Mara de Anda Romero).



De Anda recalca: “Como lo hemos dicho hace tiempo, esta compañía está en un proceso de disolución en otra instancia. Estamos por salvaguardar los derechos que tiene la familia y que esta gente ha secuestrado”.



Sin embargo, Alvarado argumenta que no hay tal disolución, y que Frida Kahlo Co. es dueña de los derechos que “las herederas” les transmitieron desde 2005, “derechos presentes y futuros y a nivel mundial” enfatiza.

