Estudiante resulta herido en un tiroteo en colegio de Florida

Un estudiante resultó herido de bala en un tobillo en un tiroteo registrado en el colegio Forest High School de la ciudad de Ocala, en el norte de Florida (EE.UU.), informaron las autoridades.



El suceso se produjo a las 8.30 hora local (12.30 GMT), cuando un estudiante, todavía por causas desconocidas, disparó a través de la puerta cerrada de un aula del citado colegio e hirió en un tobillo a otro alumno, aunque la herida no reviste gravedad, recogió el diario digital Ocala.com.



A continuación, el tirador arrojó el arma y corrió a esconderse, según comentó un testigo.

El atacante, cuyo nombre y edad no han sido divulgados todavía, se encuentra en estos momentos bajo custodia de la Policía, y el estudiante herido hospitalizado.



Al producirse el incidente, la dirección del colegio alertó a la Policía de Ocala, así como la oficina del alguacil del condado de Marion, donde está ubicado el colegio, el FBI y la Patrulla de Carreteras de Florida.



El portavoz escolar del distrito llamó por teléfono a los padres de los alumnos para informarles del hecho y comunicarles que no se presentaran en el colegio, sino que se dirigieran a recoger a sus hijos a una iglesia cercana a donde los alumnos fueron transportados en autobús.



Un equipo de operaciones especiales (SWAT) de la Policía rastrea en estos momentos las instalaciones del centro educativo e investiga el suceso, señaló en su cuenta de Facebook la oficina del alguacil de Marion.



Las autoridades han pedido a la comunidad que evite la zona del colegio, que permanece cerrado, y han informado que no se ha registrado ningún otro tiroteo en colegios del condado.

Today is the 19th Anniversary of the Columbine shooting. Today our kids across the US walked out of class to mark that anniversary. Today was another shooting at Forest High School in Ocala Fl. When will it end! #NationalSchoolWalkout pic.twitter.com/4FjU7m3UNz