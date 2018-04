Kim Jong-un suspende las pruebas con misiles nucleares

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha anunciado la suspensión de los ensayos nucleares y de misiles de su país, así como el cierre de instalaciones de pruebas atómicas , según ha informado este sábado la agencia norcoreana KCNA.

"A partir del 21 de abril, Corea del Norte detendrá los ensayos nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales", informó Yonhap citando a la agencia de noticias norcoreana KCNA. "El Norte cerrará instalaciones de pruebas nucleares en el norte del país para demostrar su promesa de suspender los ensayos nucleares", añadió la misma fuente. El líder norcoreano ha asegurado en un comunicado que su país ya no necesita realizar pruebas nucleares o de misiles balísticos intercontinentales, ya que ha completado el proceso de obtener armas nucleares.

El próximo 27 de abril está previsto que se celebre un encuentro entre el presidente surcoreano, Moon Jae In, y Kim Jong-un, con el objetivo principal de fijar un escenario idóneo para dialogar sobre la desnuclearización de la península de Corea, algo con lo que Kim se comprometió en marzo durante su reunión en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping.

La Casa Blanca afirmó a finales de marzo que la situación en Corea del Norte "avanza en la dirección correcta" tras el encuentro entre Kim y Xi. Está previsto que el líder norcoreano y el presidente estadounidense, Donald Trump, se reúnan a finales de mayo o a principios de junio, si bien por el momento no hay fecha para la cumbre. El propio Trump confirmó el miércoles que el director de la CIA, Mike Pompeo, se reunió la semana pasada en Pyongyang con el dirigente de Corea del Norte. 'El encuentro fue muy bien y se formó una buena relación', destacó.

Trump celebra la noticia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , consideró hoy una "muy buena noticia" la decisión de Corea del Norte de suspender sus pruebas nucleares y de misiles, y aseguró que está deseando reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, un encuentro previsto para mayo o junio.

Trump, además, afirmó que ha habido "un gran progreso" en el diálogo con Pyongyang, y mostró su alegría por la suspensión de las pruebas nucleares y de misiles, así como por el cierre del centro de ensayos nucleares que Corea del Norte posee en el noreste de su territorio, anunciado hoy por medios norcoreanos.