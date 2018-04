Vecinos logran suspender modernización de la México-Querétaro

Derivado que el pasado 17 de abril se inició la cuarta etapa de la modernización de la antigua carretera México-Querétaro y con ello, se derribaron varios árboles, esta mañana diversos ciudadanos de Tepeji se manifestaron en defensa de las especies arboladas y se suspendieron los trabajos.

En la zona de los trabajos, un grupo de vecinos acudió con pancartas con las leyendas “yo te doy oxígeno, no me mates”, “ayúdame me quieren cortar” para detener la tala de árboles y conocer el programa de reforestación.

Los quejosos fueron atendidos por el director de Desarrollo Urbano Gustavo Gómez Baños así como Nicolás Pérez González, representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Asimismo, recalcaron que desde hace tres años han pedido que en la tercera etapa de la vialidad se coloque señaletica debido a los accidentes en esa zona y agregaron que si no se ha acabado esa etapa por qué se quiere iniciar una cuarta.

La respuesta que Gustavo Gómez les dio fue que la empresa que trabaja en esta etapa es distinta y se comprometió a mostrarles el proyecto para disipar cualquier duda.

Al sitio también arribó la síndico jurídico Ericka Pérez Casillas, con quien se acordó una reunión para el próximo martes en donde estará presente el alcalde Moisés Ramírez Tapia para conocer el proyecto y alternativas.