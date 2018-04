Cumplirá su sueño

2018-04-20 12:08:53 | MELBA VIDALES | Irapuato, Guanajuato

Eduardo Martínez jugador del equipo de Copa Comunidades asistirá por primera vez a un partido de las Chivas su equipo favorito.

duardo acompañado de sus 15 amigos que integran el equipo, logró el campeonato de Copa Comunidades. Foto: Melba VIdales.



Eduardo Martínez de 17 años de edad, le fascina jugar futbol, es delantero, logró el campeonato de la II Copa Comunidades " Domina la Prevención" a lado de su equipo Purísima del Jardín.

Es seguidor de las Chivas del Guadalajara y se encuentra emocionado porque en pocas horas podrá ver un partido en vivo de su equipo favorito.

"Es la primera ocasión que voy a un partido de las Chivas, no pensé que fuéramos a ganar ,pero estoy feliz por mi equipo y por hacer este viaje".

Tras cumplir este sueño Eduardo comparte que continuará entrenando para llegar a ser futbolista profesional.

"No he entrenado de manera profesional, pero estoy motivado y cómo dicen nunca es tarde, ahora pienso en buscar una escuela, un club para entrenar" ,comentó el jugador mientras platicaba con sus compañeros.

Eduardo ha demostrado que le encanta y que tiene habilidades para el futbol, por lo que entrenar con un equipo profesional sería otro de sus sueños.

Por lo pronto, en Copa Comunidades Eduardo logró ser líder y referente de su equipo al ser elegido como capitán.

"Fue una gran satisfacción y responsabilidad, porque tenía que poner el ejemplo de llegar temprano, y siempre trate de ser mejor".

