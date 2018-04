El año futbolístico del Apertura 2013 y el Clausura 2014 fue de 'ensueño' para Márquez pues logró con el Club León el 'único' título que le faltaba... el de la Liga MX y además lo hizo en dos ocasiones consiguiendo un bicampeonato.

, el equipo que recién había ascendido y que en su primer torneo de vuelta al máximo circuito llegó hasta semifinales.Rafa llegó con el liderazgo que lo caracteriza dentro y fuera de la cancha, fue presentado ante la afición verdiblanca en el Estadio León.Muchos lo daban por 'perdido' asegurando que no aportaría nada con los esmeraldas y si bien durante el primer torneo vestido de verde y blanco no fue de lo mejor para el 'káiser', supo acoplarse y estar listo para el siguiente.Para Rafa, el Club León significó más que dos títulos de liga, pues asegura queDespués del Bicampeonato, Rafa fue sin problemas a jugar con la Selección Nacional el Mundial en Brasil 2014.A su regreso a México el 'káiser' logró que, su ex equipo, con quien ganó todo.marcó el fin de una etapa, pues se despedía del futbol mexicano para volver al europeo tras su incorporación al Hellas Verona de Italia.Después del equipo Italiano Rafa volvió a 'casa' con los rojinegros del Atlas, equipo con el que se retirará al término de este Clausura 2018.