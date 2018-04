El robo se realizó en una taquería ubicada en el bulevar Francisco Villa esquina con la calle Garavatillo, mientras sus cuidadores cenaban.

#PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe — PGJE (@PGJEGUANAJUATO) April 20, 2018

La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato (PGJE) informó hoy mediante redes sociales, que ya fueGracias al trabajo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, el, con un peso de 15 kilos, fuea losEl trofeo era trasladado en una camioneta cerrada en color azul de unaLa Procuraduría recibió la denuncia del robo y hoy por la mañana, Joel Romo Lozano, subprocurador de Justicia de la Región A, dio a conocer solamente la ubicación del robo, mas no la de la recuperación.Romo explicó que fue un trabajo en conjunto con el Municipio el cual apoyó con los video de las cámaras de seguridad que se encuentran en vía pública.Hasta el momento no hay detenidos como responsables de los hechosEles un club de futbol alemán ubicado en Leverkusen, una pequeña ciudad de 161 mil habitantes ubicadas en el estado de Renania del Norte-Westafila, a la orilla del río Rin. La ciudad es conocida porque allí se encuentra la base de la marca Bayer, creadora de la aspirina y propietaria del equipo alemán.Aunque el Bayer Leverkusen cuenta con 113 años de historia, el equipo de las "Aspirinas" no ganó título alguno hasta la temporada 1987-1988 cuando obtuvo la. A nivel local solamente se han hecho acreedores de la Copa de Alemania en la campaña 1992-1993. Fueron subcampeones de la Bundesliga en 1996-1997, 1998-199, 1999-2000, 2001-2002 y 2010-2011.El Bayer Leverkusen conquistó lade la temporada 1987-1988 después de derrotar al Real Club Deportivo Espanyol en la final del certamen. El partido de ida fue favorable 3-0 a favor de los catalanes, pero en la vuelta el equipo rojinegro logró empatar el marcador global con un primer gol de Tita, y se impuso en la tanda de penaltis por marcador de 3 goles a 2.Laes la competición futbolística de segunda categoría a nivel de clubes que organiza la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol. En ella participan 48 equipos de toda Europa en busca del campeonato, que como premio, les da un pase directo a la Liga de Campeones.Lase juega con un nuevo formato desde la temporada 2009-2010. Anteriormente la competición era conocida como Copa UEFA y se disputó bajo un formato distinto que incluía a 64 equipos de 1971 al 2009.En elcomenzó su carrera Landon Donovan, actual jugador de La Fiera y considerado el mejor futbolista estadounidense de la historia. También jugó allí Milton Queiroz Tita, campeón con León en la temporada 1991-1992 y mundialista con Brasil en Italia 1990. Así mismo, estuvieron los mexicanos Andrés Guardado (2014) y Javier Hernández (2015-2017).Brian eles la mascota del Bayer Leverkusen. Ayer llegó a la Ciudad de León y convivió con Garritas, mascota del Club León.Brian, así como el trofeo de la, estarán en León por cuestiones comerciales en los próximos días.Se sospecha que la llegada de Bernie a León podría derivar en una alianza estratégica entre lasmáxima competencia del balompié de Alemania, actualmente realiza campañas de promoción en México para ganar popularidad en el país. Personajes como Brian o el exfutbolista de la Selección Mexicana y el VFB Stuttgart, Pável Pardo, han acudido a eventos de promoción en todo el país por la misma razón.