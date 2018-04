Botello afirma que hay irregularidades para construir Libramiento Silao

“Solicito a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato realice las auditorías correspondientes a fin de verificar que el procedimiento de adjudicación se haya realizado conforme a las fracciones I y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato”, dice el oficio entregado el 18 de abril.



“Existen claras evidencias de que hay irregularidades en la adjudicación directa”, señaló la legisladora.

solicitó formalmente a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) auditar la concesión por 30 años para construir, operar y administrar el Libramiento de Silao otorgada a Sociedad México Proyectos y Desarrollos, filial de Grupo México.El 29 de marzo se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato la concesión que otorgó el Gobierno del Estado por adjudicación directa para que el particular ejecute el proyecto al 100% con recursos privados.Se ha dicho que a partir del año 15 (o antes si se recupera la inversión) las ganancias del peaje se repartirán en partes iguales entre los inversionistas y el Gobierno del Estado.Mencionó que debe revisarse cómo sabía la empresa que se planeaba la construcción de este libramiento y en pocos meses presentó un proyecto ejecutivo y con los permisos necesarios. Además de que la empresa fuera constituida dos semanas antes del otorgamiento de la concesión.En el comunicado reprochó que la ASEG no ha aclarado otros temas como son:• La compra-venta de terrenos donados para la empresa Toyota en Apaseo el Grande.• Los procesos de licitación y adjudicación de contratos de medicamentos a sobreprecio, así como la aplicación de insulina y otros medicamentos inservibles a pacientes.• Los casos de conflictos de interés y la falsificación de documentos federales por el Secretario de Turismo de la entidad para ejecutar recursos desde una fundación en complicidad con funcionarios de menor rango y que le mereció una irrisoria sanción administrativa de suspensión por tres días.• El uso de los recursos públicos para promoción personalizada del ex Secretario de Desarrollo Social y Humano, hoy candidato a la Gubernatura, evidenciado en imágenes publicadas por diarios locales.• La nula transparencia en el ejercicio de 2.7 mil millones de pesos en el fallido proyecto Escudo de seguridad.