ADIÓS AL FUERO

Bien por la Cámara de Diputados que se atrevió a la reforma constitucional para eliminar el fuero que a estas alturas sólo sirve como manto protector para que nuestros representantes respondan por sus actos.Lo curioso es que el PRI y sus aliados la empujaran hasta que así se los pidió el candidato presidencial, Pepe Meade, el día de su registro ante el INE el 18 de marzo. Ojalá así de aplicados trabajaran siempre.Esa propuesta de eliminar el fuero no es nueva, la presentó ¡en octubre de 2016! la entonces legisladora federal leonesa por el PAN, Mayra Enríquez Vanderkam , pero la mandaron a la ‘congeladora’.El último mensaje de Héctor López como Alcalde levantó ámpula entre la oposición. Y no es para menos, no dijo nada diferente a lo que repite en sus giras por colonias y comunidades, pero esta vez fue en la sesión de Ayuntamiento en la que dijo adiós con un llamado a que confíen en la continuidad. Para Chava Ramírez (PRI) y Gerardo Fernández (PVEM) las frases de despedida sonaron ya a una campaña.Otra vez refirió que llegó a poner orden en la Administración Municipal, que ya aterrizó la planeación y puso en marcha los proyectos y que le den chance otros tres años para ofrecer mejores resultados. Y ya entrado en la emoción pidió la confianza por su experiencia, conocimiento, apertura, compromiso, etc.“Hay pendientes que no pueden resolverse en tres años y queremos resolverlos. Vamos a continuar lo que se ha hecho bien y a perfeccionar lo que se puede mejorar”, dijo. Y remató con lo siguiente: “Lo importante es que ya empezamos y ese camino nadie lo va a interrumpir, si ustedes así lo deciden”. Ya tendrá 60 días de campaña para convencer sobre qué hizo y explicar por qué no le alcanzó para más.El Verde Sergio Contreras ya espera a Héctor con ansias para el debate. Ayer le recordó en tuiter: “Pedí licencia el 8 de febrero (como Regidor), el mismo día que oficialicé mi intención de ser el candidato a la Alcaldía y no ser precandidato o candidato con cargo público. ¡Seamos congruentes!”.Hace tres años que se eligió al exprísta Octavio Villasana como alcalde interino se dividió la votación con dos nombres sobre la mesa, hoy el respaldo estaba cantando para el Síndico porque ya fue Alcalde (2000-2003) y además es quien preside la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento, lo que lo hace conocer más el tema, pero también ser más vulnerable a las críticas de lo que no han podido lograr.El 12 de octubre del 2016, a nombre de la bancada del PAN, la diputada federal plurinominal leonesa, Mayra Enríquez Vanderkam (q.e.p.d), presentó la iniciativa de reforma constitucional para eliminar el fuero. Argumentó que se ha hecho mal uso de la figura y que no existía un marco normativo que en realidad lo regulara.En la Tribuna de San Lázaro, Mayra señaló: “No podemos permitir que algunos funcionarios públicos que han usado el fuero no para defender sus ideas o su voto sino para delinquir y para evadir la acción de la justicia, generen esta carga a la vida política de nuestro país y pongan en riesgo la confianza en la democracia y en las instituciones”. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y nada pasó.El entusiasta exalcalde panista de León y empresario textilero, don Ricardo Alaniz Posada, fue ratificado ayer como Presidente de la Concamin Bajío, luego de que en marzo cumplió su tercer año. Está en manos del líder nacional, Paco Cervantes, si termina el año o se va tras el proceso electoral.El presidente de Concamin Nacional, Francisco Cervantes, estuvo en León el 16 de febrero -ya electo aunque todavía no tomaba protesta-, para reunirse con los capitanes industriales que integran Concamin Bajío y de paso enfriar la calentura que había por quién sustituiría a don Ricardo. Les dijo que le mandaran las propuestas de perfiles que tuvieran, aunque al final pues la facultad de nombrar es suya.La Concamin Bajío está dividida en dos bloques: el de la cadena cuero-calzado-proveeduría y aliados, que no han abierto sus cartas, y el resto de cámaras empresariales no tan poderosas pero sí numerosas y representativas, las que han propuesto abiertamente al empresario editorial Adolfo Reza San Martín.Ricardo Alaniz también fue nombrado como Presidente de la Comisión Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción de Concamin y hay que estar pendiente del plan de trabajo que presente, entre otros temas tenga por seguro que pondrá el dedo sobre la operación de las aduanas y el contrabando.Como nunca antes los industriales guanajuatenses están representados en el Consejo Directivo de Concamin Nacional. Enrique González, presidente nacional de la Cámara del Autotransporte es vicepresidente; Pepe Abugaber, secretario; Jaime Jaime es vicepresidente y Javier Plascencia vocal.En el 2003, último año del trienio de Luis Ernesto Ayala Torres como Alcalde de León, Sandra Carmona participó como “Regidora por un Día”, lo cual recordó como una experiencia muy formativa como futura ciduadana. Hoy, 15 años después, el panista regresa para ser Alcalde interino y la pequeña estudiante es Regidora del PRI en el Cabildo, al entrar por la licencia solicitada por Norma López.