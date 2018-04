Con la realidad de frente, con todo y sus contras

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El otro día, unas amigas me preguntaron el por qué escribía tanto sobre las crisis de los veintitantos, las horas de godínez y las idas y venidas de los estados emocionales que me hacen favor de visitarme todos los días de la semana. He aquí mi respuesta:Porque si tengo el privilegio de tener un espacio que algunas cuantas personas leen cada viernes por la mañana quiero que se topen con la realidad de la vida. Me niego a enseñar sólo la parte que va para las stories de Instagram. Me niego a fomentar esa imagen de que las personas felices lo tienen todo fácil, que todo les va bien, que no hay dudas ni inseguridades, en ningún paso que sus pies hacen desde la mañana hasta la noche.El otro día vi una foto de Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo, en el quirófano recibiendo a su nuevo retoño con una cara que espantaba de lo guapa que estaba. La mujer parecía recién salida de un spa de cinco días, con tratamiento anti arrugas y exfoliación de sales traídas del Himalaya. Enseñaba lo perfecta que se veía después de traer una criatura al mundo donde no cupieron las reacciones humanas al dolor, al cansancio o al ¿qué está pasando que el niño no sale de una buena vez?Recordé a una amiga, excelente madre, que tuvo a su primer hijo y a los dos días me dijo que a pesar de ser una experiencia increíble el sentimiento que prima es de miedo, confusión, ganas de salir adelante aunado a querer salir corriendo, todo en un coctel lleno de hormonas y familiares que se empeñan en decirte qué hacer.Y, llámenme loca, pero me suena más a verdad esta segunda versión que la de la tal Georgina con cuerpazo a los dos días rodeada de un mundo idílico. Incluso subió otra foto de ella rodeada de flores en la habitación del hospital diciendo lo mucho que la apapachan (palabras no literales). Pero por favor, yo he querido llevarle flores a mi madre en el hospital y no me dejan pasar ni el moño del ramo.Bueno, a lo que iba, que no, que me niego a fomentar esa irrealidad como si fuese el pan de cada día de mi vida. Si tengo la oportunidad de estar aquí, con ustedes, entre bocado y bocado de unas quesadillas o cualquier manía que tengan de comer por la mañana, es para que se rían de los momentos bajos de una joven de 26 años con el suficiente humor negro como para reírse de sus meteduras de pata. De las vistas desde una montaña y desde la obscuridad de un pozo. Porque la vida es así y es así como debería de ser compartida.He dicho.