Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lo logramos, una vez más llegamos al viernes. Quiero comenzar la columna de hoy haciéndole una respetuosa invitación querido lector, para que el próximo miércoles 2 de mayo nos acompañe en la Feria del Libro a la presentación del libro: Valor Agregado en las organizaciones innovadoras.Se trata de una interesante y representativa lectura que rinde, si me lo permite, un homenaje a todos aquellos empresarios e industriales que con su actitud, empuje y visión, han logrado crear marcas con una importante historia en León, y que además han sido parte del desarrollo de la ciudad e importantes generadores de empleos.Son 344 páginas en donde encontrará detalles que pocos sabemos de la vida de estos empresarios, sobre todo de aquellos inicios que nos permiten reconocer que en las grandes historias, no solamente existen los momentos buenos, sino también espacios en donde es necesario hacer un doble esfuerzo para superar los obstáculos que ahora les permiten ser destacados empresarios.El libro está escrito por el Doctor José Luis Palacios, actualmente rector de la Universidad Meridiano y un servidor, pero es gracias a cada uno de esos empresarios que nos han abierto amablemente las puertas de su empresa y nos han otorgado un espacio en su agenda para charlar de su vida.Y sin duda, es un trabajo logrado gracias al aporte de gente valiosa que ha sido parte de una década en Valor Agregado.Para información acerca del libro con gusto puede escribirnos a [email protected] Pasando a otro tema, le compartimos que en esa búsqueda de que los productos guanajuatenses lleguen a un mayor número de destinos es que ahora la Cofoce, que dirige Luis Rojas, comparte que Chile es un mercado con grandes oportunidades.Pedro Azael Nieto Ramírez, director de Promoción Internacional de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, realizó un viaje de exploración con PyMes guanajuatenses, y encontró interesantes datos, sobre todo para sectores como el cuero-calzado.Una de las ventajas que menciona Luis Rojas son las estaciones del año, así como la calidad y precio, por lo que manifestó que se tienen las condiciones para iniciar un proyecto a mediano plazo en este país.Botas para minas, calzado para mujer, ropa deportiva y sombreros, son productos que interesan al consumidor chileno.Esta etapa fue meramente de exploración; sin embargo, detalla que se desarrolló una agenda de negocios que consignó una reunión con la Cámara de Comercio de Chile, así como con importadores, tiendas al detalle y distribuidores de cuero-calzado-proveeduría.Un dato a considerar es que en Chile se han centralizado todas las compras de gobierno en un portal que se llama Chile Compra, sitio en el que se efectúan 10 millones de transacciones anuales y hay 2 millones de ofertas en línea de 120 mil productos.En ese ejercicio democrático que organismos empresariales están realizando en busca de que se efectúe un voto inteligente, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), inició esta semana sus foros para escuchar a los candidatos a la Presidencia de la República hablar sobre los planteamientos de los sectores que representa, bajo la visión de Cinco Ejes Para Un México Próspero.José Manuel López Campos, ahora nuevo presidente del organismo, explica que las reuniones con los candidatos presidenciales han sido por separado, en las instalaciones de la Confederación en la Ciudad de México, donde se reúnen los miembros del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de la institución, así como los presidentes de las cámaras de comercio de los 32 estados de México.En los foros, los empresarios plantean los problemas que afectan a los sectores representados por las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de todas las entidades federativas.Los cinco ejes son: Estado de Derecho y Seguridad Pública; Promoción de la Imagen de México en el Mundo; Reconocer el Papel de las Empresas y los Emprendedores como Generadores de Riqueza para el País y Apoyar su Desarrollo; Sistema Educativo,Sólido y con Valores; y el último es el Sistema Fiscal que Fomente la Inversión acompañado de un Ejercicio del Gasto Eficiente y sin Corrupción.Ricardo Anaya, candidato de la coalición de México al Frente, formada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, fue el primer elegido, seguido de Margarita Zavala, candidata independiente; y José Antonio Meade, candidato de la Alianza Todos por México, integrada por el PRI, Partido Verde y PANAL; en último lugar estaría el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aunque no ha confirmado su asistencia.Hoy, la compañía de telefonía móvil propiedad de Carlos Slim, presentará en su sede principal de León, novedades sobre ‘Evolución’.A temprana hora, Félix Francisco Acosta Castillo, Director de Telcel Región 6, compartirá detalles del tema que con gusto ya le estaremos platicando y aprovecharemos para preguntar sobre su presencia y planes para el estado de Guanajuato. Disfrute su fin de semana.