Trae a leoneses Mundo Extraño

El escritor español, José Ovejero comparte en entrevista cómo comenzó a escribir y el contenido de su libro Mundo Extraño que presentará en la Feria Nacional del Libro en nuestra ciudad el 1 de mayo a las 7 de la noche.a.m ¿Cómo comenzó en el camino de la escritura?José Ovejero: He escrito desde niño. Ni siquiera sabría decir cuándo empecé a escribir o cómo fue mi inicio. Desde que tengo memoria escribía, pero claro, no de una manera profesional. Continué escribiendo y publiqué relativamente tarde, lo primero que publiqué fue a los 35 años, y empecé a escribir, ya publicado, un poco de todo, poesía, cuento, novela, libros de viajes, y ya más tarde colaborar en prensa, desde el principio he estado ligado a la escritura, aunque la publicación llegase más tarde.¿En qué se inspira para escribir sus historias?Yo creo que la inspiración es la vida y lo que hay alrededor, lo que nos sucede y a otros. No soy de esos escritores imaginativos que empiezan a inventar historias que no tienen nada que ver con lo que les sucede. La imaginación la empiezo a usar una vez que tengo una idea extraída de lo que vivo y lo que me rodea. A partir de esa idea empiezo a imaginar.¿Cuál es el contenido del libro que presentará en la FeNaL?Mundo Extraño es un libro de relatos que llevo escribiendo durante un tiempo, ya pensando en el proyecto Mundo Extraño, yo suelo escribir libros de relatos que nacen igual que la novela, tener una idea y empezar a escribir alrededor de esa idea que obviamente en este caso tiene que ver con la extrañeza, con personajes que no se sienten del todo a gusto en la realidad, realidad que parece cotidiana y empieza a complicarse, pero sí, es eso, un libro de relatos que publiqué con Páginas de espuma y que curiosamente presenté por primera vez en México, no en España como suelo hacer, sino que la primera publicación fue el año pasado en la FIL Guadalajara y luego ya salió en España en febrero.¿Espera que Mundo Extraño gane algún premio?Claro que me gustaría. Con libros de relatos es más difícil, además de que es un libro que no he presentado a ningún concurso porque no quise enviar el manuscrito. Las únicas posibilidades que hay es a libro publicado, hay algún premio en España que es interesante para libros publicados, como el Premio García Márquez, pero no es algo con lo que pueda contar, no me lo planteo, uno no puede plantearse los premios con todos los libros porque es un poco agotador por estar pendiente del resultado. Creo que es mucho más importante tener un buen editor que un premio.¿Qué tema aborda en este libro?A mí me gusta hablar de dos cosas cuando presento mis libros, una es el contenido, aquello de lo que hablo, y la otra es la forma. A mí, el género cuento me interesa mucho y este es un libro en el que he jugado mucho con las formas, por intentar no respetar los cánones del cuento, esa idea de cómo debe ser un buen cuento, intentar ampliar al máximo las posibilidades de escribir cuentos. Esa será una de las cosas de las que hablaré al presentar el libro. La otra, el contenido que tiene que ver mucho con lo que callamos, lo que pensamos de nosotros mismos, el miedo de que se descubran nuestros pequeños o grandes secretos, esas formas que mantenemos en la sombra los seres humanos. Esos son los temas principales que abordaré.¿Nos puedes compartir una pequeña sinopsis?Ya que hablamos de secretos o cosas ocultas, se me ocurre un cuento que se titula Venta Segura, en la que un joven entra a una casa de unos ancianos a venderles un seguro de vida, ese joven está ocultando algo porque en realidad los quiere estafar, pero al mismo tiempo nota que los ancianos también tienen un secreto que le inquieta a él. Con esa tensión entre lo que no sabemos y de lo que no saben los personajes es con lo que juego.¿Cuál es la temática que más aborda en su obra?Es bastante variada, pero las violencias cotidianas es algo que está muy presente, la tensión entre el amor y el dolor también está presente, por ejemplo microviolencias. Iré a un congreso de Novela Negra -aunque no la redacto- titulada Nuestras violencias de todos los días, esa violencia cotidiana, de gestos, tensiones. No me planteo símbolos, ni mensajes, ni metáforas, sólo hay algo que me inquieta, me atrae, y me pongo a escribir sobre ello. Le doy un enfoque a la violencia para que los lectores que no están interesados en ella, se interesen puesto que es algo íntimo, cercano a ellos.¿Es importante para usted expandir las formas de redacción?Para mí lo es, yo creo que hay autores que trabajan toda su vida con un estilo y alrededor de un número de temas muy limitado que pueden llegar a ser muy buenos, pero no es mi manera de abordar la literatura. Por eso he cultivado tantos géneros como poesía, ensayo, novelas, cuentos, etc. porque me interesa aprender y ampliar mi escritura.¿Considera a los mexicanos como consumidores de su literatura?De hecho, más de lo que yo imaginaba, porque si ponemos mi libro “La invención del amor” premio Alfaguara, resulta que el país en donde más se vendió fue México. y cuando fui a presentarlo a Guadalajara, me encontré para mi sorpresa un salón con 150 personas que iban a oírme hablar de Mundo Extraño. Es un País que me sorprende por el interés que encuentro por mi obra. Tengo un trato literario con México que es muy agradable.¿Qué espera de su presentación en la FeNaL?Espero que haya un interés por mi libro de parte de los lectores de León y de otros lugares, y además, entablar un diálogo con ellos.