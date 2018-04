La mariguana salvó a este pueblo 'moribundo'

“Vamos a necesitar algo aquí en Cotton Plant, todo está quebrando”, dijo Kiyona Woods, de 35 años, que esperaba abarrotes gratis en un banco de alimentos. Woods, que trabaja en una tienda a unos 20 kilómetros de distancia, dijo que solicitaría empleo en el centro de mariguana para acortar su traslado. “Todo mundo está contento por ello, porque atrae trabajos”, expresó.

buscó en todas partes laIntentó atraer a una empresa de empaquetamiento de, a una planta procesadora dey a una tienda de unaPero fracasó una y otra vez.Luego llegóLos electores dedecidieron en el 2016dándole al Estado la oportunidad de desarrollar una nueva industria así como de abordar persistentes problemas sociales. El programa de licencias del Estado alienta a los cultivadores delos nuevos empleos, en comunidades eternamente pobres.que fue criado en una granja. Pero cuando una empresa de arranque llamada Bold Team lo contactó respecto a invertir en su pueblo, apenas si le molestó que querían cultivar lo que el Presidente Ronald Reagan alguna vez declaró que eraAl Alcalde se le ha dificultado ver el lado inconveniente.expresó.El hecho de quepronto podrá ser la sede de una de las cinco primeras operaciones deilustra la novedosa veta de ingeniería social en el lanzamiento a cuentagotas en EU de la mariguana con autorización estatal. Otros Estados han adoptaron reglas para alentar la participación de grupos minoritarios en la industria en ciernes de laha encontrado oposición, y el plan está siendo impugnado en un tribunal estatal. Tales objeciones son comunes en los lanzamientos de ladijo estar seguro de que Bold Team prevalecerá. Los directivos de la empresa señalaron que al inicio sus instalaciones tendrán 25 empleados, algunos de ellos mano de obra no capacitada contratada localmente. La compañía también prometió contribuir el 1 por ciento de sus ventas brutas al presupuesto del poblado., que se mudó de regreso aen el 2010 tras jubilarse del Departamento de Agricultura de EU, dijo que Dios lo había llamado para arreglar Cotton Plant. Fue electo Alcalde en el 2014 con la consigna “El Cambio a Través de la Restauración”.Le vendría bien aEl pueblo alguna vez tuvo cuatro desmotadoras de algodón, pero ya no. La fábrica de chapa de madera que empleaba a 400 personas desapareció hace mucho. La población, que llegó a su nivel máximo de unos mil 800 habitantes en laha disminuido a sólo 653.Hace décadas, cuando la mecanización de la agricultura eliminó la necesidad de peones de campo, muchos residentes de raza negra migraron al norte en busca de trabajos de fábrica.Luego en los años 70, muchas personas blancas abandonaron el pueblo cuando las escuelas fueron obligadas a integrarse. Hoy, la población es 73 por ciento negra, y el 30 por ciento de los residentes vive por debajo de la línea de la pobreza.Un día reciente entre semana,ofreció un recorrido de lo que quedaba, circulando por la calle principal bordeada de locales comerciales tapiados. El pueblo ya no tiene banco, tienda de abarrotes, tienda de licores, ni gasolinera. Una pequeña tienda de conveniencia es uno de los pocos negocios al menudeo restantes.