Muere canguro apedreado por el público para que saltara

Un canguro ha muerto apedreado en un zoo en el sudeste de China. Y otro ha resultado herido. Varios visitantes les tiraron piedras y ladrillos para intentar que saltaran. Pero se les fue de las manos: uno falleció por una hemorragia renal y otro quedó lesionado. Después del incidente, los propietarios del zoo quieren instalar cámaras de seguridad para evitar que los animales sufran agresiones.

Es habitual que los visitantes de zoológicos intenten provocar a los marsupiales para que salten, según indica la agencia AFP. Las víctimas, que habitaban en el zoológico de Fuzhou en la provincia de Fuijian, fueron una canguro hembra de 12 años y un canguro macho de cinco. Solo una valla de madera de un metro separa a los visitantes de los marsupiales. El pasado 28 de febrero varias personas apedrearon al canguro hembra causándole heridas graves en una pata. El animal falleció un día después por una hemorragia renal causada por los golpes. Unas semanas más tarde, un marsupial macho de cinco años resultó levemente herido de manera similar.

