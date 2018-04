Azul Etcheverry visitó a Purísima

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En su visita por la ciudad de Purísima del Rincón, la candidata al Senado de la República Azul Etcheverry por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),habló sobre sus propuestas; seguridad, empleos y valores son su prioridad.La candidata se dijo contenta y con mucho entusiasmo pues señaló que en su recorrido por los diversos municipios la gente la ha tratado muy bien y que ve una respuesta positiva por parte de la gente.Afirmó que no se siente en desventaja con los lo otros partidos, pues aseguró son perfiles muy diferentes.Comentó que en este momento la gente esta tomando más en cuenta los perfiles de los candidato antes que los partidos mismos.Aseguró que dentro de sus iniciativas se esta tomando en cuenta a las mujeres sin dejar de lado a los hombres.Sin embargo afirmó que aun hay mucho machismo en el país, y es algo con lo que se planea trabajar.De la misma forma asegura que entre sus prioridades esta el fomento a los valores, pues dice que la inseguridad y violencia se puede disminuir desde el núcleo familiar.Fomentará la educación pues dijo que Guanajuato cuenta con indices bajos en este aspecto, pues algunos no se les brinda la oportunidad y algunos otros optan por desertar.En la cuestión económica señaló que este estado cuenta con un impresionante corredor industrial pero que desgraciadamente las empresas extranjeras que se establecen no contratan mano de obra guanajuatense por lo que se trabajara con las empresas para cambiar esta cuestión.