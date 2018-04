Se solidarizan con muestras de ADN

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Apoyados por dos especialistas en genética de la Policía Federal, ayer se realizó el primer día de toma de muestras a personas con familiares que se encuentran como no localizados. Se tiene capacidad hasta para tres mil muestras.Será hoy sábado 21 de abril y mañana domingo 22, que el personal de la dependencia continúe recabando registros de ADN en las instalaciones del Hospital ISSSTE de Celaya, en la colonia Latinoamericana.El procedimiento no tiene costo, los datos que se proporcionen serán utilizados únicamente para ese fin y estarán con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.dijo especialista.La toma de muestras es para gente que tiene familiares no localizados o denominados “desaparecidos”, por lo cual pueden acudir la mamá, el papá o los hijos del hombre o mujer que no sean encontrados.Al presentarse, sólo les piden una identificación oficial y el nombre del familiar que está como no localizado. Si existe alguna denuncia ante el Ministerio Público, pueden llevar el número de carpeta de investigación.