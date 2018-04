         DEBATE ENTRE CANDIDATOS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No cabe duda, que la mayoría de los mexicanos, vamos a estar al pendiente del debate, que tendrán entre slos candidatos a la presidencia de la república y que es el primero de los tres que habrá, por lo que es de suma importancia lo que suceda en el mismo. La expectativa es que resulte triunfador del mismo, Ricardo Anaya por su gran facilidad de palabra y porque ha dicho que expondrá sus principales propuestas, las cuales serán esperadas con ansias por los televidentes que estaremos al pendiente de los que ahí suceda. ¿Pero que esperamos del debate a punto de realizarse? Creo que la pregunta tiene muchas respuestas y por eso analizaremos algunas de ellas. Considero que todos irán contra el puntero, que en este caso es AMLO con bastante ventaja, sobre todo según la última encuesta del periódico Reforma. Ricardo es un tipo brillante, según lo ha demostrado una y otra vez, por lo que esperamos que esta no sea la excepción, sino todo lo contrario. López Obrador no tiene realmente argumentos que lo sostengan, pero tiene a su favor la gente poco informada, que es la mayoría, por lo que creo que AMLO buscará serenarse y no confrontarse con los otros candidatos, considerando la ventaja que tiene. Se espera un fuerte resbalón de su parte pues será cuestionado fuertemente acerca de sus propuestas económicas; ¿Cómo las va a poner a funcionar y de dónde sacará los fondos necesarios? Esta y otras muchas preguntas surgen al respecto. Es de esperarse los diversos ataques entre sí, pero lo que es muy probable, serán las críticas de Margarita en contra de Anaya, a quien considera un usurpador, que le robó la posibilidad de haber sido la candidata del PAN, sólo que ella no esperó los tiempos adecuados. Buscará robarle algunos votos a dicho partido, pero lo más probable es que no va a ganar la elección. Un verdadero debate, es entre dos candidatos como ideal, para confrontar sus ideas, y hacemos la consideración de que no sea un debate acartonado como lo han sido los últimos debates por la presidencia de la república. Si ya hay tres, cuatro o cinco, la cuestión es muy difícil, cosa que ocurrirá este domingo. El verdadero debate se va a dar entre los tres candidatos que lideran las encuestas, pues Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el bronco, así como Margarita, sólo van a hacer al final de cuentas, simples acompañantes, a pesar de que se les dé el mismo lugar que a los otros candidatos. Creo que Anaya y Meade, deben hacer notar la sustancia de sus propuestas, sin caer en un tecnicismo que no convenza a la mayoría de la gente, pues también eso puede suceder. Lo que estoy seguro que abordarán todos los candidatos, es el tema de la seguridad, cosa que ha sido evidente que le ha fallado a esta administración y a las administraciones estatales, pero habrá que ver si verdaderamente proponen algo para paliar la inseguridad que priva. Son las ideas, las que deben prevalecer a los ataques, pues estos últimos, seguramente no serán suficientes para terminar con la ventaja que lleva AMLO. Esperamos propuestas concretas, que no sean inviables como lo han sido las de AMLO en su mayoría. Al final de cuentas en la elección que se avecina, saldrá un ganador, al que habría que preguntar qué es lo que piensa hacer como presidente de la república, pues hay múltiples deficiencias en nuestro México, que seguramente se han apreciado en las campañas, entre ellos la pobreza que campea en nuestro país, que esperamos sea un tema que aborden de lleno. ¿Qué tan dispuestos están los candidatos de ser portavoces de las exigencias de la gente? Es por eso que el programa que presenta Ricardo Anaya, me parece que tiene pies y cabeza, tomando en cuenta la viabilidad de lo que propone. Es deseable que salga adelante en este debate, pues verdaderamente se le ve las ganas de gobernar, pues ha resultado triunfador en los debates que se han tenido, sobre todo en American Chamber, ante un público muy selecto, en el que se llevó fuertes aplausos como corolario de su actuación.