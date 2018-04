Dan chance a Elvira

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mauricio y los pantalonesA una semana del inicio de las campañas a las alcaldías, en Celaya, parece que limaron asperezas la candidata del PAN a la alcaldía, Elvira Paniagua, con los grupos de empresarios que se oponían a su postulación y preferían el regreso de Ismael Pérez.El empresario Mauricio Usabiaga a quien calificaban como el candidato “idóneo” pero que se negó a aceptar la propuesta de los panistas y de sus propios colegas, se arrepintió de decir “no” y sin más ni más dijo, “me faltaron pantalones”.De cualquier manera Usabiaga está muy cerca del candidato a la gubernatura del Estado, Diego Sinhué Rodríguez porque ahora es coordinador de desarrollo económico del proyecto de gobierno.A Usabiaga “no le faltan pantalones”, más bien, reflexionó demasiado sobre la situación que azota a Celaya: inseguridad en la región y la oposición de una parte de su familia. Además tiene planes para que crecer en los negocios.Ante la negativa de Mauricio, a los panistas no les quedó de otra que designar a la todavía diputada local Elvira Paniagua quien empezó a tener reuniones con empresarios para limar cualquier asperezas. La propia Paniagua ha reconocido que su intención no era ser la candidata aunque intuía que si Mauricio no aceptaba, tal y como ocurrió hace seis años, su partido la voltearía a ver.A los hombres que generan empleos les aseguró que dará continuidad a los proyectos, tal y como se ha venido trabajando en las últimas administraciones municipales.Falta de planeaciónLas obras públicas que tanto presume el alcalde con licencia de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, y que son una de las banderas de su campaña en busca de la reelección, comenzaron a provocar problemas por falta de planeación y de coordinación.En el caso del Tercer Cinturón Vial, los comerciantes afectados apenas sobreviven por falta de ventas. Las calles se cerraron completamente y los trabajos avanzan muy lentamente. Lo peor es que las autoridades les dan “atole” con el dedo, porque anuncian una fecha de terminación de las obras y nada.Por excusas no paran las autoridades, como en el caso del bulevar San Roque, donde el director de Movilidad, Pascual Cruz Palomino, dijo que cuando abrieron el bulevar, por donde pasa la falla geológica, se dieron cuenta que estaba más complicado de lo que parecía, e incluso se levanta un muro para seguridad del paso del peatón. ¿Ya habrán contemplado también las situaciones de inseguridad que se pueden generar?Además, la inseguridad también se concentra en estos espacios donde se realizan las obras, pues al quedar cerradas las calles, apagan el alumbrado público, así que además de las nulas ventas, también los robos y daños a negocios afectan a los comerciantes.Aún así, el mensaje del Gobierno Municipal es el mismo: "Molestias temporales, beneficios permanentes", pero el apoyo a los comerciantes no se ve, y ya se ha visto también que podrían no quedar las obras al 100% de calidad, pues en varios tramos del Tercer Cinturón se ha tenido que abrir nuevamente el concreto, porque siempre falta algo o se olvida algo.El director de Obra Pública, Jonathan Muñoz, dijo que los que andan de adelantados son los de la empresa Vise, quien se encarga de esta obra millonaria, y que quieren terminar al tiempo, sin contemplar lo que tiene planeado el Municipio.La realidad es que incluso los expertos, los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles, ya lo señalaron, las obras están quedando malhechas, y así como Ortiz las ha presumido y ha condicionado su conclusión por un voto, también tendrá que enfrentar las consecuencias de una mala planeación, y probablemente, en plena campaña.¿Y las renuncias?Con el pretexto de que respetan la ley, los políticos de Guanajuato dejan un cargo a medias y se postulan para el siguiente.Llamarle al compadre de último momento para ofrecerle una candidatura está de moda aunque el compadre ni sea del partido... bueno, muchos casos. Los miembros del Ayuntamiento en Celaya como las regidoras del PAN, Adriana Audelo, y del PRI, Montserrat Vázquez, aún no se van que porque la ley no las obliga; incluso ésta última va a los eventos del candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez, “en calidad de regidora”.Otro más, el regidor que oficialmente es de la fracción panista, Israel Herrera, pero también es oficialmente candidato del Verde a una diputación local. Hay otros casos que la ley protege, como el caso de la regidora del Verde, Blanca Elena González, quien la hace de todo en el partido, hasta de candidata a regidora.Y por último aquellos que le dicen no a solicitar licencia, también porque la ley no los obliga debido a que entran como suplentes y dicen que irán a campaña “en sus ratos libres”, como si realizaran muy bien su trabajo. ¿Será que también dirán que no en caso de que les llamen para suplir a los titulares? Aquí entran el de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torre, quien se dice agradecido con el partido, pero es suplente de Israel con el Verde, por ahí dicen, el amor se demuestra; el del PRI, Carlos Avilés, quien va por la suplencia de una diputación federal, aunque lleva escasos tres meses en el cargo y la síndica panista, María Eugenia Mosqueda, candidata a suplente a diputada federal del PAN.Bajos de apoyoAlgo sucede con la candidatura de Gerardo Sánchez, aspirante priista a gobernador de Guanajuato. Cada vez menos gente lo apoya en todo el estado. Para muestra lo ocurrido en Celaya el viernes pasado. Tricolores inconformes cuentan que Gerardo tenía previsto reunirse con las bases priístas en Celaya en el salón SUTERM del sindicato de electricistas, ahí por el mercado Hidalgo. Llegó la hora del encuentro y en el lugar apenas había unas 40 personas, con eso de que los comerciantes dirigidos por el ahora panista Carlos Palacios, quien, como recordará, dejó al PRI porque le ofrecieron la titularidad de la tercera regiduría con Monserrat Vázquez y terminó en la primera, pero como suplente. En su agenda pública el candidato sólo tenía entrevistas y una visita al Tecnológico de Celaya de la reunión con las bases no se dijo nada más que se había reunido con consejeros, pero en realidad fue una mentira.La mujer maravillaVaya con los enredos de los políticos, la candidata a alcalde por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Loreto Jacobo Hernández, acaba de tomar posesión como diputada local al sustituir a Arcelia González González, quien a su vez busca la diputación federal por el Distrito 15El nerviosismo le ganó cuando se le preguntó a qué hora iba a hacer campaña, si ya es diputada y dijo que si era necesario, en las noches y en las madrugadas, a lo que le volvieron a preguntar, y a quién va a visitar en las madrugadas para pedirle el voto. La candidata del Ecologista no supo responder, y continuó diciendo que renunciaría a los beneficios de ser legisladora, aunque tampoco supo decir cuáles serían. Eso sí, no puede renunciar al sueldo porque va contra la ley.Así, se nota que el Verde Ecologista no le está apostando mucho a la Alcaldía, y que no les interesa que lo más probable es que pierdan la regiduría que actualmente ocupa Daniel Ruiz Barragán, ante el crecimiento de Morena y los buenos pronósticos de que incluso pueda quedar en segundo lugar el día de la elección.Candidatos, tomen notaLa sociedad civil organizada en Guanajuato puso en claro lo que exige a los próximos gobiernos.No son los cinco candidatos a la gubernatura con tres semanas ya de campaña, lo mismo que los del Senado y las diputaciones federales, los que están marcando la agenda política, lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial de León con una histórica suma de más de 60 organismos sociales de todo el estado, al entregar el mércoles un documento denominado “Propuestas Guanajuato 2018”.Los guanajuatenses esperan que los candidatos pongan una mayor cantidad y calidad de propuestas sobre la mesa del electorado, que hasta hoy han llegado a cuentagotas, pero la iniciativa ciudadana de plantear lo que demandan es una buena noticia para todos.El documento consta de 44 propuestas dirigidas a quienes sean alcaldes, Gobernador, diputados locales y federales y también al nuevo Presidente de México.El capitán del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos, logró un paso importante, que las propuestas no fueran sólo del sector empresarial, sino de organismos sociales diversos para darle un mayor respaldo.El CCE de León llevó la batuta y lo integran: Coparmex, Jorge Ramírez; Amexme, Marisol Ruenes; Apimex, Daniel Tavarez; Canaco, Gabino Fernández; Canacintra, Roberto González; CICEG, Luis Gerardo González; Cicur, Ernesto Vega; CMIC, Javier Padilla; y de la Canadevi, Ismael Plascencia.También se sumaron los CCE de Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende, Salamanca; lo mismo que la Coparmex de otras ciudades. Además de la Concamin Bajío que comanda don Ricardo Alaniz. Y la lista incluye también a la: Asociación del Empresariado Celayense, Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, Asociación de Empresas de la Zona Industrial de Apaseo el Grande A.C, Asociación de Empresarios de Ciudad Industrial, varios colegios de profesionistas, universidades, entre otras.El Observatorio Ciudadano de León, que encabeza Luis Alberto Ramos, tiene la encomienda de dar seguimiento para que los candidatos se comprometan con las propuestas, y los electos, las cumplan.El del miércoles en las instalaciones de Canacintra León fue el primer evento de campaña donde estuvieron juntos los candidatos: Diego Sinhué Rodríguez, PAN-PRD-MC; Ricardo Sheffield, Morena-PT-PES; Gerardo Sánchez, PRI; Felipe Arturo Camarena, PVEM; y hasta Bertha Solórzano del Panal.El Consejo Coordinador Empresarial de León, en coordinación con Coparmex y la UG Campus León, también ya tomó la delantera en la organización del debate con candidatos a la Gubernatura, al que ya todos confirmaron su asistencia para el próximo 28 de mayo en el salón Casa de Piedra, en León.En el IEEG todavía no definen los detalles para los debates que organizarán. Trasciende que serían dos.De los candidatos Diego Sinhué está presentando cada lunes una serie de propuestas sobre distintos ejes de gobierno, ya lo hizo sobre Seguridad Pública, Medio Ambiente y Apoyo a la Pequeña Empresa.Ricardo Sheffield lo más recordado en campaña es que con apoyo de López Obrador abrirá centros de rehabilitación de adicciones en los 46 municipios y que quitará el cobro de la caseta Guanajuato-Silao.Felipe Arturo lo más insistente es que enviará una reforma legal al Congreso para quitar al Ejecutivo del Estado la facultad de proponer ternas para el nombramiento de magistrados del Poder Judicial.Gerardo Sánchez se enfoca en la crítica a las condiciones de inseguridad y violencia y planteamientos generales sobre combatir la impunidad, la pobreza, atender el rezago educativo y al campo, impulsar la transparencia, y más de los problemas que ya sabemos, pero falta que aterrice en el ¿cómo le hará?Y de Bertha Solórzano disculpe usted pero no le sé decir, no ha convocado a la prensa a su campaña.El diagnóstico con fuentes de varias instituciones recuerda a los candidatos cómo estamos, con tacha en rojo los pendientes: pobreza, embarazo adolescente, violencia familiar, percepción de seguridad, incidencia delictiva, mortalidad por diabetes, rezago educativo, calidad educativa, contaminación urbana, parque vehicular, confianza en las instituciones públicas, ingresos públicos propios.Y en estrellita verde hay avances en: nivel educativo, escolaridad de la población económicamente activa, patentes, índice de productividad, rezago social, percepción del desempeño del Gobierno Estatal, evaluación de servicios públicos, corrupción, deuda pública, diseño de políticas públicas.