SE ELIMINA EL FUERO

Aunque todavía falta la aprobación del Senado y posteriormente de la mayoría de las legislaturas de los Estados (de hecho ya 11 legislaturas estatales eliminaron el fuero) y su promulgación por el Ejecutivo federal, el ya haberse aprobado por los diputados eliminar el Fuero, es un paso gigantesco en este país donde ha reinado la impunidad y esta ha motivado y retroalimentado la corrupción.El jueves pasado los diputados la aprobaron con 370 votos a favor. Esta nueva ley deroga el segundo párrafo del artículo 108 de la carta magna que establecía que el primer mandatario sólo podría ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común durante su encargo. Con estas modificaciones podrá ser investigado y procesado bajo las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Además se le puede hacer juicio político, esto sólo se aplicaba a senadores, diputados, ministros de la Corte, consejeros, secretarios, magistrados, gobernadores y alcaldes (aunque es raro ver un juicio político a los funcionarios públicos). Esto significa que el presidente de la República deja de ser intocable, por fin se incluye para que sea motivo de juicio político. Esto responde al clamor ciudadano que pedía desde hace décadas que el primer mandatario pudiera ser enjuiciado, e incluso los ex presidentes también lo sean. Y para estos ya es preciso que se les quiten las pensiones. Esto también ya es un clamor y exigencia ciudadana.Las reformas a 8 artículos de la Constitución también establecen que cuando el juez determine la vinculación a proceso del servidor público, podrá imponer las medidas cautelares necesarias, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado, según dice la reforma al artículo 111 de la Constitución. Estas reformas eliminan el proceso que debe seguir la Cámara de Diputados para hacer la declaratoria de procedencia o el llamado desafuero. Los priístas le llaman la ley Meade, porque éste impulsó esta iniciativa, con el obvio propósito de subir en las encuestas. Posiblemente sin el apoyo de éste, esto no se hubiera dado, porque es de todos sabido que los legisladores priístas, que dominan la cámara de diputados, no hacen nada si no se los ordenan de “arriba”, o, en este caso, de los Pinos. No importa de quien salió, lo importante es que ya salió y esperamos que los senadores la aprueben en fast track y pueda promulgarse antes de las elecciones.POSDATA UNO.- ¿DONDE QUEDARON LOS 13 MIL MILLONES DE PESOS, AQUÍ EN GUANAJUATO, DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS? Los Empresarios del Estado están pidiendo estas cuentas y dicen que donde quedó la bolita, o bolota diría yo, porque estamos hablando de miles de millones de pesos, de casi mil millones de dólares. El dirigente de la Coparmex de León, Jorge Ramírez, expresó que hace tiempo desapareció el Comité que vigilaba que la recaudación de este impuesto se destinara a construir infraestructura. “Hoy no sabemos los recursos donde están, no sabemos que suceden ni que se hace (con estos recursos)”. Este impuesto fue aprobado por la mayoría panista en el congreso estatal el 17 de diciembre del 2004, cuando fue gobernador Juan Carlos Romero Hicks.Bueno ahí está otro posible foco de corrupción panista de los que se dicen que son muy moralistas, que van a misa y que se confiesan, que ellos son muy puros, etc. Pues ya desde que están en el poder sacaron las uñas y demostraron su enorme gusto por el dinero público y se les olvidó la moral, de la que antes tanto pregonaban.POSDATA DOS.- Hoy domingo es el primero de los tres debates de los candidatos a la presidencia de la República. Ya muchos dan por hecho que el peje será el nuevo mandatario, Pues yo digo que muchas cosas todavía están por suceder. Que no está ganada la elección, muchas cosas están por salir a la luz y estos debates van a cambiar la orientación del voto. Yo creo que en el caso de AMLO debe ser más preciso en sus propuestas, más tolerante y menos autoritario. Además debe ser más coherente y decir rápido lo que piensa porque es su costumbre durar horas en sus discursos o monólogos y divagar sin precisar, ni aterrizar. Los votantes van a estar atentos, no solamente a lo que digan los candidatos, sino a como lo digan y en esto es muy importante el lenguaje corporal. Es importante lo que se dice, pero es también muy importante como se dice.”Lo que eres, no me permite oír lo que dices”. Vamos a ver quién es el candidato que da esa percepción de certidumbre a la ciudadanía.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter: @gonzalezmelecio