Los Lobos de la BUAP firmaron su descenso, al perder 4-0 en casa del Monterrey, y las reacciones no se hicieron esperar.Y aunque su salida del banquillo no se dio en los mejores términos, pues para colmo en su lugar se quedó su auxiliar, Daniel Alcántar, Puente del Río mostró toda su categoría."Me invade un profundo dolor. A todos los jugadores con los que tuve el privilegio de vivir esta inolvidable aventura, sólo les puedo decir:"Perdón por los errores que cometí. Gracias por siempre darlo todo. A levantar la cara y salir adelante, como siempre lo hicimos juntos, no hay más. A la directiva, gracias por permitirme vivir mi sueño. Los llevaré siempre en mi corazón".El mensaje fue publicado en redes sociales y ha ganado miles de likes.