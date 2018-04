Esto fue lo que terminó con la vida de Avicii

Being in the studio for me is being home. Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 26 Nov, 2017 a las 6:04 PST



"Cuando reviso mi vida pienso: 'guau, ¿hice eso?' Fue el mejor momento de mi vida de alguna manera. Pero tuvo un precio: mucho estrés y ansiedad para mí, aunque fue el mejor viaje de mi vida".

Su muerte surge días después de que fue nominado al Billboard por Mejor Álbum.

Parece otra persona. Como si no fuera el mismo DJ que era capaz de mover a cientos de miles de personas en Europa y América desde su tornamesa. Pero sí, era el mismo Avicii, sólo que no estaba en un festival de música electrónica, sino en el hospital.Delgado, demacrado y conectado a sondas y aparatos,La escena es de 2016 y forma parte del documental True stories, que cuenta la vida detrás del vertiginoso éxito de este músico que durante tres años consecutivos estuvo en la lista de los mejores 10 DJ’s del mundo y queA la tragedia de pronta muerte siguió el silencio de la familia:, indicó su representante.añadió.Pero las respuestas a la tragedia del DJ, que suman hasta, parecen muy claras al revisar su último año de vida. Luego de un viaje de costa a costa por Estados Unidos, el sueco decidió retirarse de la música., dijo en un comunicado.Agobiado por los problemas de salud provocados por su adicción al alcohol, había pasado ya demasiado tiempo en un hospital. El diagnóstico médico fue pancreatitis pero él sabía que lo que lo había destrozado era otra cosa: el éxito., dijo Levan Tsikurishvili, el director del documental True stories, a Variety.Fue por eso que decidió él mismo detener el tren. Pero fue demasiado tarde. Desde 2014 su salud le había dado problemas, ya que le retiraron el apéndice y su vesícula biliar. "Ha sido un viaje alocado, comencé a producir cuando tenía 16 años. Comencé a salir de gira cuando tenía 18. Desde ese entonces fue un salto de 100 por ciento", dijo Avicii a la revista Billboard en 2016.El viaje terminó, fue hallado muerto en Mascate, capital de Omán, donde se encontraba de visita. Avicii fue uno de los más grandes exponentes contemporáneos de la música electrónica dance. Ganó dos Premios MTV, un Billboard y fue nominado en dos ocasiones al Grammy. Su mayor éxito era "Le7els."En 2012 se convirtió en el primer EDM DJ en realizar una gira mundial.Avicii lanzó éxitos como "Wake me up", en el Ultra Music Festival Miami, en 2013. En 2015 lo devoró el estrés, la ansiedad y la enfermedad puesDespués de ocho meses de descanso, en marzo de 2017 volvió a tocar en el festival Ultra Miami.Diez días después anunció su retiro y