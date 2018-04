El actor nació en 1969 en la ciudad de Sturgis, en Dakota del Sur (Estados Unidos), en el seno de una familia amish que se desengañó de ese estilo de vida arcaico cuando Troyer era niño. En el comunicado publicado en Facebook se explica que, "durante este último tiempo de adversidad", el actor fue bautizado mientras estaba rodeado de su familia. "La depresión y el suicidio son asuntos muy serios. Nunca se sabe qué tipo de batalla está librando alguien. Sed amables con los demás. Y tened siempre presente que nunca es demasiado tarde para acercarse a alguien y ayudarlo. En lugar de enviar flores, no dudéis en realizar una donación en nombre de Verne a cualquiera de sus obras de caridad favoritas: The Starkey Hearing Foundation y Best Buddies", finaliza el texto.