Fuimos un desastre: Miguel Herrera

Miguel Herrera, por fin, fue autocrítico con lo que es la realidad del América. Indicó, sin miramientos, que sus dirigidos fueron “un desastre” ante el Puebla.



La derrota caló hondo en el orgullo del estratega azulcrema, quien no ha podido componer el rumbo del equipo en los últimos cinco partidos.



“Con la camisa no se gana. Fuimos un desastre. Si este equipo no se pone las pilas no puede competir con los mejores”, reconoció el Piojo.



Ayer no culpó al arbitraje, Herrera tuvo autocrítica, aunque lo que se le agota es el tiempo para mejorar.

