'Nunca le negaremos la comida al jodido', Martinoli a Facundo en su llegada a Azteca Deportes

La irreverencia de Facundo llegó a TV Azteca, luego de que esa empresa fuera blanco de críticas y comentarios del ahora conductor de Azteca Deportes.Famoso por su frase "odio a los tvaztecos", ahora Facundo es uno más de ellos. Pero esta irreverencia no se le olvidó a Christian Martinoli, quien no dudó en bromear con el pasado 'Anti TV Azteca' de Facundo y le dijo un contundente comentario."Nunca le negaremos la comida al jodido", respondió el sonriente narrador, cuando el propio Facundo le preguntara qué opinaba de su llegada a la televisora.El ex integrante de Televisa Deportes, en la cobertura de los Mundiales, publicó un divertido video en el que cuenta, muy resignado, que ya es todo un 'tvazteco.