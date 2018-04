Camioneta se atora entre bardas y ocasiona tráfico por varias horas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por más de cuatro horas, una camioneta de valores ocasionó congestionamiento vial en la calle Carcamanes de la zona Centro, por haberse atorado entre dos bardas.Al ir circulando por la calle, el conductor se percató que no pasaría el camión por lo cual intentó retroceder pero se impactó contra una barda de una vivienda, quedando atorado por varias horas.Los custodios de valores resguardaron el camión, al parecer llevaba una suma fuerte de dinero, y no pudieron sacarlo por sí solos, hasta que arribó una grúa.El suceso se presentó la mañana de ayer cuando el pesado camión blindado, el cual era tripulado por tres custodios, al estar maniobrando para retroceder, al camión supuestamente le falló el clutch, provocando que se impactara de frente contra una barda de una casa y quedara atorado.Los conductores que bajaban por el lado de la Calzada de Guadalupe, quedaron varados debido al bloqueo del camión, a pesar de los varios intentos por sacarlo, los uniformados no lo consiguieron, por lo que pidieron ayuda.Al lugar arribaron elementos de Tránsito Municipal quienes cerraron la vialidad en la calzada para evitar que se produjera más congestionamiento, algunos conductores molestos por lo que sucedía decidieron irse de reversa para tomar otra vía alterna.