Mirna García y Moisés Jiménez candidatos pluris del Partido del Trabajo

Los ex dirigentes sindicalesregresaron a la política estatal.Los ex líderes de la sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) son candidatos aen el Partido del Trabajo (PT).Mirna García López ocupa ely Moisés Jiménez Sánchez la posiciónde la lista en laEsto, luego que fueron aprobadas las sustituciones de, quienes dejaron su lugar a García López yMientras quedejaron la candidatura para que fuera ocupada por Moisés Jiménez Sánchez yMirna García López fue acusada de un desfalco de, sin embargo. Jiménez Sánchez también fue dirigente de la sección XV y es unaLa postulación abre un escenario contradictorio y fragmentado al interior de los partidos que apoyan la candidatura presidencial deJiménez Sánchez fue nombrado c, partido que se alió con el Partito del Trabajo y Encuentro Social, sin embargo en el ámbito local dicha coalición no fue concretada.Por tanto, en Hidalgo Morena y el partido de la estrellaen la boleta electoral aunque tendrán dosJiménez Sánchez y García López, quien tiene amplias posibilidades de ser diputada federal.Durante entrevista con, el dirigente del PT en el estadoseñaló que las candidaturas de García López y Jiménez Sánchezy que obedecen a un“Son acuerdos nacionales, nosotros los respetamos, lo que nos parece extraño es que ellos estén jugando las plurinominales con el PT., no sé cámo vaya a resolver esto la dirigencia nacional”.Si García López y Jiménez Sánchez no llaman a votar por el PT, consideró.