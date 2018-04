Celebra la reina Isabel II su cumpleaños 92

La reina Isabel II celebró este sábado su 92 cumpleaños con las tradicionales salvas de cañón en su honor, y asistirá a un concierto con motivo de la cumbre de la Commonwealth celebrada en Londres.



Como es tradicional, el aniversario de Su Majestad fue saludado con 41 salvas de cañón en Hyde Park y 62 en la Torre de Londres, mientras que en el cambio de guardia en el palacio de Windsor, una banda militar interpretó el "Feliz cumpleaños".

This morning The Band of the Irish Guards @IrishGuardsBand played Happy Birthday during changing of the Guard for The Queen's 92nd Birthday. @ArmyInLondon #HappyBirthdayHerMajesty #QueensBirthday pic.twitter.com/kQmogKs2nP