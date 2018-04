Piden renovar mobiliario en Registro Civil

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lamentan ciudadanos que el estado no le invierta al mobiliario del Registro Civil. Juez responde que en menos de 15 días lo renovará.Ciudadanos han expuesto su molestia en redes sociales y en el edificio mismo, sobre el mal estado del mobiliario y que no haya asientos dignos en las oficinas estatales.A este medio se presentó el señor Javier Méndez, quien dijo que es lamentable cómo la autoridad hace caso omiso y son décadas las que no les han tomado atención a este tema.