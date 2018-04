Empate con sabor a derrota para la Fiera

Lostuvieron en sus manos la victoria contraen la recta final del encuentro,pero no contaron con un potente disparo deque liquidó no sólo a William Yarbrough, sino que también las aspiraciones e clasificar a la '' del fútbol mexicano ante los poco más de 17 mil aficionados presentes.En la primera mitad, el cuadro de Gustavo Díaz se fue al frente en busca de abrir el marcador pero no hubo fortuna luego de que los fronterizos mantuvieran un órden en sus líneas, dificultando los espacios para el 'Para la parte complementaria,siguió con su planteamiento en busca de la igualada sin arriesgar, mientras que los del Bajío mantuvieron la presión para acertar en sus embates.En los minutos finales, tras una falta en los linderos del área,tomó el esférico y con una gran ejecución, adelantó a los felinos para el 1-0 provisional.Aún no pasaba la euforia del primer gol, cuando de repente el ecuatoriano Miler Bolaños amagó desde fuera del área y mandó un potente disparo para el empate dejando sin posibilidades a. Cabe señalar que al cojunto fronterizo se les había negado el gol de visitante durante el torneo.Con este resultado, la Fiera está virtualmente eliminada del Clausura 2018.