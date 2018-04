HORA DE DEBATIR

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Comisión de Debates del IEEG sostuvo ayer una mesa de trabajo con la presencia de los representantes de los partidos y todo apunta a que el lunes se formalice la convocatoria para dos encuentros.La autoridad electoral puso ya las dos fechas sobre la mesa: 17 de mayo y 10 de junio. Eso sí, dicen que el representante del PAN, Lalo López Mares, de plano dijo que ellos creen que uno es suficiente.Pero al panista nadie le hizo eco y la postura del resto es la de dos debates. Falta definirse sedes y formato. Y hay que esperar qué pasará en el caso de los 46 ayuntamientos y los 22 distritos locales.La propuesta que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato puso sobre la mesa, a través de su Comisión de Debates, es que por primera vez haya dos debates de candidatos a la Gubernatura. Algo novedeso pues estábamos acostumbrados a sólo uno. La norma les marca que organicen al menos uno lo mismo para las alcaldías y diputaciones locales, pero no es limitativa y pueden convocar a más.Ayer hubo otra mesa de trabajo de la Comisión de Debates para que los consejeros electorales y los representantes de los candidatos, esos últimos con voz pero sin voto, discutieran los detalles; es decir, el número de debates, las sedes, el formato, los temas, las preguntas, el perfil de los moderadores, etc.Entre lo que trasciende tras bambalinas de las encerronas privadas está que el representante panista, Lalo López Mares, de plano se sinceró y les dijo que un debate convocado por el IEEG es suficiente y que para el segundo mejor se sumaran a colaborar con el que organizan el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex León con el apoyo de la Universidad de Guanajuato Campus León.El argumento del panista es que el electorado no se sature de información, algo como lo que comentara Luis Felipe Bravo Mena, el coordinador de campaña de Diego Sinhué Rodríguez, pero esa propuesta fue rechazada en la mesa por los otros, a quienes les urge precisamente lo contrario: debates y más debates. La realidad es que dos debates organizados por el IEEG y el otro del CCEL no parecen una saturación.Desde luego que las posturas se toman desde la situación particular de cada campaña, para quien arranca con una amplia ventaja, como Diego, sus estrategas creen que más debates implican exponerlo a lo que sin duda será un “tírenle al blanco”, y más si consideramos que la oratoria no es su fortaleza. En particular al expanista Ricardo Sheffield se le reconoce como un rival de cuidado en estos foros.Otro asunto es la sede de los dos debates, cuentan que el IEEG planteó que fueran en Salamanca y San Miguel de Allende, sí, como lo oye, que para salir de los foros de siempre. Entre los partidos de oposición la postura es que se realicen donde haya mayores condiciones para la difusión y cobertura, así que el primero solicitan que sea en el municipio de León, y el otro podría ser Irapuato o Celaya.La Comisión de Debates votará el lunes un acuerdo definitivo. Este órgano lo integran los consejeros electorales Antonio Ortiz Hernández, quien lo preside, además de Beatriz Tovar y Sandra Prieto, como secretario técnico está Luis Gabriel Mota (titular de la Dirección de Cultura Política y Electoral) y de invitado permanente Pedro Muñiz Felipe, titular de la Coordinación de Comunicación y Difusión.Antes de partir a su gira por Holanda y Alemania, el gobernador Miguel Márquez publicó una videocolumna en la que presume que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezará en la Feria Industrial de Hannover el anuncio de la inversión de 120 millones de dólares de la planta alemana Bosch, proveedora automotriz a instalarse en los límites de Apaseo el Grande y Celaya.Márquez Márquez destaca que hay más de 70 proyectos de inversión en cartera este año, que cerrarán el sexenio con 13 mil millones de dólares de inversión, un crecimiento anual promedio del 5% y bajo desempleo. Y agrega que no hay otra fórmula del éxito que la apuesta por la educación y el empleo.Luego de la nota nacional por el robo y finalmente la recuperación de la copa de la Europa League en León, entre las autoridades estatales y municipales se preguntan por qué los patrocinadores que la trajeron para un evento no se acercaron a solicitar un resguardo con fuerzas policiales.El alcalde interino Luis Ernesto Ayala Torres se reunió ayer con el gabinete de Seguridad, a fin de revisar el trabajo de las 16 áreas que integran la Secretaría de Seguridad Pública.En el encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4), los convocó a redoblar esfuerzos en materia operativa.Hizo énfasis en fortalecer la supervisión a los elementos con el objetivo de garantizar un buen comportamiento y servicio a la ciudadanía.