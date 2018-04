Candidato del PRI al Gobierno de Jalisco favoreció ONG's ligadas a su partido

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

autorizados por los ex titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco,ahora coordinador de campaña del aspirante presidencial,Documentos oficiales obtenidos por REFORMA indican queLos recursos fueron otorgados bajo elque en Jalisco ascienden hasta lospara la atención de población vulnerable por distintas problemáticas sociales.Sin embargo, los apoyos están condicionados a que las asociaciones no persigan fines de lucro o proselitismo.fue titular de la dependencia estatal del 28 de julio de 2015 al 21 de noviembre de 2017. En ese lapso autorizó recursos por 3.6 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales.le fueron otorgados 620 mil 949 pesos entre 2016 y 2017. El presidente de esta organización es Nesly Mombrun, quien fue director de área del Instituto de Cultura del Gobierno Municipal de Zapopan en la administración del priista Héctor Robles, actual delegado de la CNOP en el estado.recibió 598 mil pesos en 2017, no obstante su secretario, Pedro Alejandro Rosales, es funcionario del Instituto Tecnológico Superior de Tala y su domicilio sólo cuenta con una lona sobrepuesta.cuya apoderada es Claudia Rebolledo Macías, recibió 403 mil 998 pesos en 2017, pero además ha obtenido contratos con el Gobierno del estado por 1.5 millones de pesos, uno para un foro juvenil por la paz en Tlajomulco de Zúññiga y otro por un programa de prevención de embarazo en edad temprana. Su domicilio carece de razón social.por 409 mil pesos con Seth Díaz Esquivel como presidente, que funge como Jefe de Ecología en el Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, en la gestión del priista Eduardo Cervantes, en tanto que Daniel Franco Casillas, tesorero de la asociación figura como auxiliar de contabilidad en la Comilón Estatal del Agua.La fachada del domicilio detampoco cuenta con una razón social., hermano de Román Padilla Mora, director de Bienestar Social de la dependencia que encabezó Miguel Castro.En cuanto familiares también recibió 398 mil pesos la Fundaciónprimo de Rizo Castelo. Ambas fundaciones carecen de razón social en sus domicilios.La asociación Ladrando por un Fin tiene entre sus socios a Ignacio Jiménez Rosas, activista del PRI en Guadalajara.Salvador Rizo, con recursos federales y del estado, autorizó 5.6 millones de pesos a otras seis organizaciones priistas entre 2013 y 2015, una de ellas liderada por la diputada local María del Refugio Ruiz Moreno.