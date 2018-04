Empresarios buscaran cerrar con 'broche de oro' en casa

2018-04-21 10:41:09 | KAREN GUERRERO | San Francisco del Rincón

Hoy por la tarde cierra el torneo de la tercera división profesional y los ‘empres’ se enfrentan a Zacatecas.

Hoy en punto de las 3:00 de la tarde el conjunto purisimense de “Empresarios del Rincón” cerrará en casa el torneo de la Tercera División Profesional ante su similar la Universidad Autónoma de Zacatecas, partido en el que sin duda los locales harán hasta lo imposible por quedarse con los últimos tres puntos disponibles.

A pesar de que este encuentro se había previsto para el día domingo, día en que Alcaldes juega de local, fue la misma Federación quien decidió que los partidos que estaban programados para el día domingo se disputarían el día de hoy.

La Unidad Deportiva Independencia, casa de “Empresarios” se verá engalanada con el cierre de torneo del conjunto dirigido por el DT José Galván el cual no tienen posibilidades de ingresar a la fiesta grande de la liga, pues hasta antes del encuentro se coloca con 45 puntos como 13avo en la general de 20 conjuntos que conforman el grupo 9 después de haberse disputado ya 37 partidos.

Durante esta segunda parte de la competencia el cuadro de azul y rojo tubo un descenso en algunos lugares de la tabla, ya que en algunos partidos sufrieron al no poder mantener la superioridad en el marcador a pesar de dar buenas exhibiciones futbolísticas, con un equipo en el que destacan varios de sus elementos por sus cualidades y talento futbolístico.

El rival en turno la Universidad Autónoma de Zacatecas llega en un mucho mejor posición en la tabla pues es tercero con 84 puntos,solo un puesto arriba de los vecinos de Atlético San Francisco; no cabe duda que vendrán a Purísima por el triunfo y buscar un posible liderato, aunque por otra parte el cuadro zacatecano ya tiene asegurada la liguilla, con lo que podrían confiarse un poco, confianza que podría aprovechar de buena manera “Empresarios del Rincón” para quedarse con el triunfo en casa y terminar de manera positiva este año futbolístico ante su fiel afición quienes jornada a jornada asistieron para apoyarlos.

Sin duda, este juego promete ser un gran encuentro entre ambos combinados esta tarde en Purísima del Rincón.