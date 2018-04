Encuentran cadáver en Villas del Bajío

“Se estaban peleando, eran varios, salieron de bronca y ya luego se escucharon balazos; yo creo que el muchacho no es de aquí, no lo conocemos”, dijo una vecina.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con un impacto de arma de fuego en la cabeza y varios más en el cuerpo, fue localizado el cadáver de un hombre en la colonia Villas del Bajío. No esta identificado.Hasta el momento, el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes para establecer como ocurrieron los hechos y el móvil por el que fue privado de la vida.El cuerpo del occiso se encontraba hasta la mañana de este sábado en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) a la espera de la práctica de la autopsia.Fue a las 2 de la madrugada cuando a Central de Emergencias 911, reportaron detonaciones de arma de fuego sobre el circuito Villas las Torres en la colonia Villas del Bajío.Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar observaron que sobre la banqueta y afuera de un domicilio se encontraba un hombre tirado, que a simple vista presentaba diversas lesiones.Cuando los socorristas trataron de brindarle los primeros auxilios se dieron cuenta que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que la zona fue acordonada con cinta amarilla y posteriormente se dio aviso al Ministerio Público.A simple vista el hombre aparenta una edad entre los 20 a 25 años y vestía con pantalón de mezclilla oscuro, playera negra y tenis.De acuerdo con la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, el hombre al menos presentaba un disparo en la cabeza y en el lugar fue localizado un casquillo percutido calibre . 9 mm.