Se oponen vecinos a muro en San Roque

A casi 3 meses de iniciadas las obras del Tercer Cinturón Vial sobre el bulevar San Roque, los vecinos de esa zona dijeron estar inconformes por el muro que se construye sobre la avenida debido a la falla geológica que pasa por la zona.Algunos colonos manifestaron que es un error muy grave el que vayan a bloquear una de las salidas de las calles que colindan con este bulevar como es el caso de la calle Casuarina.Esta avenida se consideraba como una de las alternativas para cuando es la celebración del 12 de diciembre en el templo de Guadalupe, por lo que ahora los transeúntes tendrán que buscar otras vialidades por donde circular.“Ahora con este muro que se va a colocar sobre este bulevar ya no podremos salir los que vivimos de lado de la Casuarina. Esta es mi pasada para llevar a mis hijos a la escuela y al kinder, yo no estoy de acuerdo” refirió Rosa “N” habitante de esa zona.Comerciantes de esta zona dijeron estar también en desacuerdo en que se coloque este muro, ya que la falla seguirá atravesando por el mismo lugar.“Quienes anteriormente bajábamos por este rumbo en nuestros vehículos ahora no tendremos más opción que dar toda una vuelta sobre la calzada, creo que es un gasto innecesario la construcción de este muro” comentó Fernando “N”.Otros de los comerciantes que desde hace muchos años tienen en ese lugar sus negocios, se han mostrado inconformes ya que sus vehículos de carga no pueden pasar por esa zona, así como los trabajadores de la gasolinera quienes dijeron que las ventas se han bajado desde hace casi tres meses.“No queremos este muro, porque si de por si por aquí hay mucha inseguridad ahora con este muro seguramente será aún más los robos por parte de los delincuentes” dijo el señor Israel Flores.Se espera que las obras que forman parte de este Tercer Cinturón Vial se han concluidas lo más pronto posible ya que los habitantes y comerciantes de esa zona se han visto afectados.