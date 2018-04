La Madre Tierra

[email protected]

La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta. Rabindranath Tagore (poeta bengalí)Esta semana estuvo circulando un video que habla de la contaminación del aire. Me resistía a creerlo, sin embargo, parecen confiables las fuentes que cita. Además, esta mañana que iba rumbo a León el cielo se ve con mucho humo o smog.No podemos ser indiferentes cuando nuestra casa (Madre Tierra) está siendo lastimada por los descuidos y estilos de vida que llevamos ahora.Mucho se habla de que cada día se celebra algo, sin embargo, cada año se festeja el aniversario de las personas se les envían regalos y pensamientos positivos, cada año, el 22 de abril se celebra en todo el mundo el Día de la Tierra y es que en 1970 se inició un movimiento ambientalista donde 20 millones de norteamericanos se manifestaron saliendo a la calle para luchar por un medio ambiente saludable.Tras esta manifestación se consiguió concienciar a los políticos sobre la importancia de la naturaleza y que debemos cuidarla, por ello se creó la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos. Esta asociación se encarga de las leyes para conseguir aire limpio, agua potable, conservar especies en peligro de extinción…El 22 de abril es una fecha clave para que todos los países reflexionen sobre el cuidado de la Tierra, debemos ocuparnos más por la contaminación, animales, plantas y medio ambiente. en este 2018 será un Domingo, lo cual nos ayuda a vivir y hacer acciones en familia a favor del medio ambiente, ojalá que por lo menos se escuche hablar del tema, aunque los partidos de fut-bol y los debates nos quiten mucho tiempo, algo puede hacerse por este tema tan importante.Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad, de igual manera, están convencidas que, si queremos conseguir un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. Es por esto por lo que decidieron designar el 22 de abril como el “Día Internacional de la Madre Tierra”En este día es cuando de alguna manera todo el mundo toma conciencia de que tenemos que celebrar y cuidar el planeta. Es una fecha a modo de recordatorio de que todos hemos de poner de nuestra parte para que el planeta siga adelante. El cambio climático es un hecho, de modo que aunque para muchos líderes políticos parece que el problema les queda algo lejano, este es el día en el que también a ellos les llegue el aviso de que es momento de cambiar y de hacer algo por el cuidado de comunidades enteras, animales y personas de todo el mundo.Reciclar, y alentar a nuestros amigos también a que lo hagan. Que conozcamos qué es biodegradable y qué no lo es.No utilices bolsas de plástico, y si se tienen que usar, lo mejor es reciclarlas. Puedes utilizar las que te dan en los comercios como bolsas de residuos. Se pueden difundir estas ideas entre las y los amigos. Miles de animales te lo van a agradecer, ya se han visto ríos y mares llenos de plástico y es un riesgo para los animales que viven ahí.Aprovecha para hacer algo de limpieza social. En este día, algunas organizaciones se dedican a proponer distintos lugares que necesitan una limpieza, pero están abandonados.Siempre que se pueda, se ha de evitar utilizar transportes que contaminen. Es mejor utilizar la bicicleta para ir a lugares cercanos, y si para los más cercanos, caminando. También el día 20 de este mes se recuerda el día especial para promover el uso de la bicicleta. Si en nuestras ciudades se hiciera planeación para ayudar a las personas y quitar muchos problemas ecológicos, tendríamos más áreas para utilizar las bicicletas; Copenhague es un modelo de ciudad en donde se privilegia el uso de las bicicletas. En este tiempo de propuestas de candidatos para dirigir destinos, hay que pedir que se dé un plan de cuidado del medio ambiente y no seguir sólo haciendo más calles que sólo sirven para contaminar y que los malosos puedan salir más rápido. Se requiere tener más visión de futuro y responsabilidad con las generaciones futuras.Practica algún deporte. Es conveniente que salgas de casa, o que tomes consciencia del exterior que te rodea. Practicar un deporte te mantendrá más saludable. Así con la tierra mientras te pones en forma. Quién sabe, quizás tomes la costumbre y gracias al Día de la Tierra comienzas a cuidarte más y también a tu entorno.También puedes optar por cambiar tus productos de limpieza ya que estos cuentan con un buen número de componentes químicos, de modo que quizás ha llegado el momento de empezar a hacer tus propios productos de limpieza, y con ello que seas capaz de contaminar menos o buscar aquellos que contaminen menos.Por otro lado, podemos intentar también nuevos hábitos en nuestra alimentación, y de este modo puede que te apetezca dejar de comer mucha carne y otros derivados, así como alimentos procesados y probar la comida vegetariana.Esto ayuda a respetar a la Madre Tierra que sigue dando flores a pesar de todo.¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!