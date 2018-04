¡Seamos sangrones!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tengo una Fundación que se llama Donadores Compulsivos y en la cual buscamos cambiar la cultura de la donación altruista de sangre en el Estado.Todos en algún momento hablamos de la sangre y la importancia de la misma y está comprobado que en algún momento de nuestra vida la necesitaremos para nosotros o para alguien cercano. Sin embargo y pese a lo contundente de la aseveración, claramente no es un tema que resulte prioritario… hasta que la necesitamos. En ese momento se vuelve importantísimo el tema.La Organización Mundial de la Salud establece que para que no haya insuficiencia de sangre se requiere que al menos el 50% de las unidades captadas sean de manera altruista. En países de primer mundo como Alemania la captación bajo esta opción es del orden del 90% y en México es del 3%.¿Qué consecuencias tiene ello? Que en caso de una contingencia es probable que más gente se muera por falta de sangre o alguna complicación derivada de la misma, que, por la propia contingencia, ya que nuestros bancos de sangre viven prácticamente al día.Las campañas que promueven la donación altruista y que se han realizado a lo largo de los años se basan principalmente en la vinculación hacia la persona que la requiere. Es decir, en causar empatía hacia quien necesita de nosotros. Sin embargo y pese a lo valido de esa posición, lo cierto es que no se avanza el tema y seguimos con el 3% de captación.Por ello, cuando voy a alguna universidad o empresa a motivarlos a que participen en las campañas que realizamos, he cambiado el discurso y ahora les digo que donen para ellos mismos. Les digo que sean egoístas al donar -me encanta lo contradictorio que suena-.¿Cómo está eso de ser egoístas y por eso donar? Donar sangre les va a dar mucho material para emocionar sus vidas. Les permitirá subir su foto al Facebook para recibir cientos de likes. Igualmente, que sus [email protected] los vean como héroes y sus amigos les quieran invitar unas cervezas en honor al amigo campeón. Les dará material a sus historias para que puedan contar la súper aventura de donar. Podrán decir cosas como “que les sacaron casi toda su sangre y que apenas les dejaron unas cuantas gotas”. Pueden decir lo que quieran, no me importa… pero lo verdaderamente importante es que vayan a donar, que no dejen de hacerlo, porqué una vez que lo hagan y se den cuanta que no sólo no les pasó nada sino que por el contrario se experimenta una sensación de satisfacción personal muy grande, estoy cierto que querrán regresar y volverlo a hacer y habremos ganado un donador compulsivo.La sangre no se puede fabricar lo que supone que sin importar la condición social o económica de la persona que la requiera, si la obtuvo, sólo pudo haber sido porqué alguien generosamente extendió el brazo y se la dio. Por ello, la lógica que perseguimos en Donadores Compulsivos es que si logramos impactar en la cultura de la donación de sangre lo que en realidad hacemos es impactar en la cultura de la generosidad y la solidaridad en nuestra gente, valores que ocupamos urgentemente como sociedad.Guanajuato particularmente lleva la delantera en la obtención de unidades de manera altruista. Nuestros porcentajes son cercanos al 7%, lo que significa el doble que la media nacional, pero nos falta muchísimo para los estándares de la OMS. En 6 campañas que hemos realizado ayudamos a ingresar casi 700 unidades altruistas, -cerca del 15% del total en el Estado- lo cual es fenomenal, pero mejor aún, es que de esas unidades ¡el 97% las han regalado jóvenes menores de 23 años! Insisto en que los jóvenes son lo mejor de nuestro país.Existen muchas áreas de oportunidad en la Secretaría de Salud en este tema. Por ejemplo, en 4 de las 6 campañas que realizamos falló el equipo para hacer las pruebas a las muestras, lo que de no haber sucedido seguramente nos hubiera permitido elevar los números, ya que la gente estaba lista para donar. Ese equipo es de un proveedor externo pues se licita el servicio y al fallar la prestación del mismo, se podría exigir incluso la recisión del contrato.Otro tema es que existe un grupo de profesionales de la salud dentro del Centro Estatal de Medicina Transfusional que realizan el trabajo en las campañas altruistas extramuros, pero en realidad lo hacen al margen de algún Programa específico, por lo que no se tiene recurso asignado ni capacidad de crecimiento en personal y por ende en cuanto a campañas y obtención de unidades.Entonces, ¿cómo quiero que sea un tema importante para la gente si para la Secretaría de Salud no lo es? Llevo más de 6 meses tratando de obtener una cita con el Doctor Daniel Díaz, Secretario de Salud del Estado y simplemente no he podio. En verdad me parece increíble que no se preste a dialogar sobre un tema que salva vidas y muchas, por cierto.En estos días se aprobará en nuestro Congreso una modificación a la Ley de Educación del Estado en la cual se establece como atribución del titular del Ejecutivo coordinar acciones y mecanismos que permitan promover la cultura de la donación de órganos y tejidos.Definitivamente es un comienzo, pero recordemos que la Ley sin recursos, es demagogia pura. ¡Vamos dando al tema la importancia que requiere!