Piden recortar nómina para sueldos de policías

“Ese 10% no afectará la funcionalidad y la calidad en los servicios, es esa parte de la nómina flotante que sabemos que muchas veces es personal no productivo que están ahí por un favor político”, opinó en entrevista para am Facebook el presidente del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos.



“Y eso no es de un partido, es de varios; los compromisos de las campañas se pagan con sueldos, se pagan con puestos en la Presidencia Municipal y se convierte en una agencia de colocación de empleo tremenda y eso lo tenemos que quitar, hay que ‘descremar’ a la burocracia improductiva”, pidió.



“Creo que siempre hay áreas de oportunidad, siempre, en todos los niveles de Gobierno hay puestos que sobran por esta mala práctica de los gobernantes de pagar ahí apoyos de campaña”, concluyó.

El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) pidió a la siguiente Administración Municipal recortar el 10% del gasto de la nómina para canalizarlo a la mejora de los ingresos de los elementos de la Policía.El llamado es a que la nómina no se use como agencia de colocaciones luego de las elecciones.Esta solicitud es parte del documento “Propuestas Guanajuato 2018” entregado por el CCEL, con el respaldo de más de 60 organismos sociales, a los cinco candidatos a la gubernatura el pasado miércoles.También se la entregarán a los candidatos a la Alcaldía de León y a legislaturas locales y federales.El gasto anual de nómina aproximado en el Municipio es de poco más de 2 mil millones; más de mil millones corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y otros 968 al resto de la burocracia, según información del CCEL.El 2017 el Municipio de León ejercició un presupuesto total aproximado de siete mil 400 millones de pesos.Con ese recorte del 10% a la nómina empresarios estiman que se genere un ahorro de 96 millones de pesos anuales.El documento menciona que el objetivo de lograr dichos ahorros es distribuirlos entre los aproximadamente mil 600 policías municipales, y que con ello se podrían lograr incrementos salariales promedio de cinco mil 100 pesos mensuales aproximados.Esto significa un ajuste entre el 15% y 25% a su salario, dependiendo del nivel jerárquico.De acuerdo a información de Desarrollo Institucional Municipal el policía raso percibía al inicio de la Administración 11 mil 944 pesos mensuales netos y hoy gana sobre los 14 mil 209 pesos.No obstante, agrega la petición: “Las remuneraciones a los policías siguen siendo muy bajas, lo que reduce la motivación para emplearse en esta tarea, además de que provoca falta de compromiso con la corporación”.La propuesta no está planteada para el próximo Gobernador pero también, dijo Sánchez, debe considerarla.